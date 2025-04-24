美韓關稅談判在即！博弈暗藏3大殺招 韓國竟握有這張王牌

專家表示，面對美國25%關稅大棒，韓國憑藉「世界第2大造船國」的獨特優勢，或許將成為這場貿易博弈的最大變數。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓美首輪貿易談判即將正式拉開帷幕，這場被外界視為「關稅攻防戰」的關鍵會談，不僅關乎韓國556億美元對美貿易順差的命運，更暗藏關稅調整、造船業合作與能源採購捆綁3大博弈殺招，專家表示，面對美國25%關稅大棒，韓國憑藉「世界第2大造船國」的獨特優勢，或許將成為這場貿易博弈的最大變數。

外媒報導，在華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議間隙，韓國財政部長官崔相穆和產業通商資源部長官安德根將於台北時間18:00與美國財長貝森特和貿易代表格里爾會面。

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作為川普政府首批啟動貿易談判的國家之一，韓國正面臨25%對等關稅的嚴峻威脅。數據顯示，2024年韓國對美貿易順差飆升至556億美元（約新台幣1.8兆），創下歷史新高，較2019年激增近5倍。這一龐大的順差規模，使得韓國長期被白宮列為「重點關照對象」。

而在即將登場的談判桌上，造船業合作將成為韓國的核心談判武器，韓國官員多次強調，這是他們手中「非常重要的牌」。作為全球第2大造船強國，韓國在該領域的優勢讓川普政府不得不重視。此前，美方已明確表達在造船領域尋求合作的意願，而韓國能否藉此換取關稅豁免，將成為本次談判的最大看點之一。

除了關稅和造船業，能源採購和防務費用分攤也被列入談判議程。美國可能要求韓國加大阿拉斯加天然氣項目的採購力度，同時，駐韓美軍費用問題也可能成為美方施壓的籌碼之一。這些附加條件無疑增加了談判的複雜性，使得韓國在爭取關稅優惠的同時，不得不權衡其他領域的讓步空間。

美國韓國經濟研究所專家預測，本次談判可能僅僅是美韓貿易博弈的開端，甚至不排除演變為美韓自貿協定全面修訂的可能性。面對90天關稅暫停期的緊迫時限，韓國既要應對來自盟友的競爭壓力，又需在政治空窗期穩住自身利益，而韓國手中緊握的造船業王牌，或許將成為這場貿易博弈的最大變數，這場談判的最終走向，不僅關乎兩國的經濟關係，更可能影響未來東亞乃至全球的貿易格局。

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