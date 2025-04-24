晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美韓關稅談判在即！博弈暗藏3大殺招 韓國竟握有這張王牌

2025/04/24 15:38

專家表示，面對美國25%關稅大棒，韓國憑藉「世界第2大造船國」的獨特優勢，或許將成為這場貿易博弈的最大變數。（歐新社）專家表示，面對美國25%關稅大棒，韓國憑藉「世界第2大造船國」的獨特優勢，或許將成為這場貿易博弈的最大變數。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓美首輪貿易談判即將正式拉開帷幕，這場被外界視為「關稅攻防戰」的關鍵會談，不僅關乎韓國556億美元對美貿易順差的命運，更暗藏關稅調整、造船業合作與能源採購捆綁3大博弈殺招，專家表示，面對美國25%關稅大棒，韓國憑藉「世界第2大造船國」的獨特優勢，或許將成為這場貿易博弈的最大變數。

外媒報導，在華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議間隙，韓國財政部長官崔相穆和產業通商資源部長官安德根將於台北時間18:00與美國財長貝森特和貿易代表格里爾會面。

作為川普政府首批啟動貿易談判的國家之一，韓國正面臨25%對等關稅的嚴峻威脅。數據顯示，2024年韓國對美貿易順差飆升至556億美元（約新台幣1.8兆），創下歷史新高，較2019年激增近5倍。這一龐大的順差規模，使得韓國長期被白宮列為「重點關照對象」。

而在即將登場的談判桌上，造船業合作將成為韓國的核心談判武器，韓國官員多次強調，這是他們手中「非常重要的牌」。作為全球第2大造船強國，韓國在該領域的優勢讓川普政府不得不重視。此前，美方已明確表達在造船領域尋求合作的意願，而韓國能否藉此換取關稅豁免，將成為本次談判的最大看點之一。

除了關稅和造船業，能源採購和防務費用分攤也被列入談判議程。美國可能要求韓國加大阿拉斯加天然氣項目的採購力度，同時，駐韓美軍費用問題也可能成為美方施壓的籌碼之一。這些附加條件無疑增加了談判的複雜性，使得韓國在爭取關稅優惠的同時，不得不權衡其他領域的讓步空間。

美國韓國經濟研究所專家預測，本次談判可能僅僅是美韓貿易博弈的開端，甚至不排除演變為美韓自貿協定全面修訂的可能性。面對90天關稅暫停期的緊迫時限，韓國既要應對來自盟友的競爭壓力，又需在政治空窗期穩住自身利益，而韓國手中緊握的造船業王牌，或許將成為這場貿易博弈的最大變數，這場談判的最終走向，不僅關乎兩國的經濟關係，更可能影響未來東亞乃至全球的貿易格局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財