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野村投信看2025台股有機會是好年 5大理由曝

2025/04/24 14:52

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，2025台股仍有機會是好年。（資料照）野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，2025台股仍有機會是好年。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年至今川普關稅政策反覆，使金融市場震盪，不過，野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，五大理由看2025台股仍有機會是好年，透過主動式ETF布局有機會獲得更好的投資報酬率。

游景德認為，2025台股仍有機會是好年，5大理由如下：

1：融資殺至斷頭，台股預期已在底部。對比過去幾次台股重挫經驗，當大盤來到底部時，融資餘額年增率大多介於負20%至負40%，目前水準已相當接近，預測目前大盤應也接近底部，再向下跌的空間有限。

2：市場提前反映衰退，股市已經超跌。他指出，回顧過去幾次台股修正，大多伴隨著經濟放緩或衰退，對照本波修正，每股稅後盈餘（EPS）沒有明顯下修（本益比-預估本益比仍高於長期平均），然而股市卻已修正超過20%，明顯超跌，若關稅順利解決，股市高機率超跌後補漲；若關稅導致經濟放緩或衰退，股市基本上已提前反映。

3：估值降至罕見低位，長期投資價值浮現。彭博預估台股本益比已降至近年低點，低於近五年平均值、接近負1倍標準差，評價進入合理區間；基於2025全年台股EPS應能維持正成長，台股的長線投資價值已浮現，但未來仍需觀察關稅談判結果與談判時間長度，以及對於經濟成長的影響。

4：企業獲利創次高，配息值得期待。今年以來科技型與成長型股票普遍重挫，相比之下，傳產型與高股息股票相對抗跌，成為短期資金避風險；在關稅不確定性下，更凸顯股息確定性的重要；其次，5月股東會旺季即將到來，2024年台灣上市公司稅後淨利4兆元（年增38.71%），創下歷史次高紀錄，在今年股價大幅回檔的情況下，今年配息金額及配息率均值得期待。

5：資本支出不手軟，AI仍是長線趨勢。輝達4月14日宣布在美國打造5000億美元AI基建，Meta、微軟、亞馬遜也都表示將砸百億美元在美國蓋資料中心，即便關稅帶來不確定性，但科技巨頭投資AI步伐並未停止，而台灣目前佔據全球先進製程領先地位，預計到2032年也是如此。只要全球對於AI投資的腳步不停，長期而言台灣仍將因AI發展而受惠。

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