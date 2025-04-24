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誰砍的？外媒揭美元貶值幕後黑手

2025/04/24 15:18

川普政府的對等關稅引發投資人拋售美元資產。示意圖。（法新社）川普政府的對等關稅引發投資人拋售美元資產。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年迄今，美元已下跌近9%，有些人指責日本和中國拋售美債，損害美元，其他人則認為，對沖基金平倉債券槓桿部位可能是罪魁禍首。但分析師和經濟學家告訴《財星》雜誌（Fortune），只要白宮繼續製造經濟不確定性，每個人都會逃離美元。

報導指出，儘管川普態度突然轉變，表示無意解僱聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），美元止貶，對於世界「儲備貨幣」而言，這是一個難得的好消息，因為今年以來，美元指數已下跌 9%，大家都在問：到底誰在拋售美元（或拋售美元資產）？為什麼？

報導稱，市場最初懷疑是日本和中國，畢竟，這2國的出口市場受到川普貿易戰的傷害，而且他們是美國公債的第一大和第二大外國持有者，也許這些國家試圖向川普發出一個資訊：「記住，我們也會傷害你！」

然而，消息人士稱，幾乎沒有證據表明這兩個國家都在故意壓低美元，也沒有大量證據表明存在流動性問題的對沖基金，突然被迫平倉對美債的槓桿押注，從而迫使其拋售，拖累美元。

報導說，中國和日本不拋售美債有既得利益的考量，因為這樣做只會損害他們對穩定資產的需求，並會使該國貨幣升值，進而波及出口。

報導認為，美元走跌，美債殖利率保持在高檔（債券殖利率與價格呈反方向變動），因為每個人現在都想擺脫美元資產，包括股票、債券和貨幣，主要原因是川普的貿易政策瞬息萬變，經常欺負央行總裁（指Fed主席鮑爾），投資人賣美元資產，只是想降低對風險資產的曝險。

高盛表示，只要貿易戰繼續，預計美元將繼續下跌，該行分析師 Trivedi 和 Wilson指出，「我們認為，重新思考美元資產的風險和回報還有空間，並預計美元將隨著時間的推移而繼續下跌」。

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