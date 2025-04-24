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美元熊市來了！德銀示警3利空已3浮現

2025/04/24 15:03

德銀表示，美元進入下跌週期，主要的核心原因包括全球對美雙赤字融資意願降、美資產持有量見頂，及多國更傾向國內財政促進成長。（路透）德銀表示，美元進入下跌週期，主要的核心原因包括全球對美雙赤字融資意願降、美資產持有量見頂，及多國更傾向國內財政促進成長。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美元指數跌破100關卡，不僅終結美元牛市，也開啟了長期熊市的到來，德銀表示，美元進入下跌週期，主要的核心原因包括全球對美雙赤字融資意願降、美資產持有量見頂，及多國更傾向國內財政促進成長，隨著美元將結束「高利率」時代，這對全球經濟和資本流動將產生深遠影響。

外媒報導，德銀發佈最新的研報指出，自年初以來，全球出現了一系列重大變化，包括美國貿易政策的轉變、德國財政政策的調整以及對美國地緣政治領導地位的重新評估。這些事件，正挑戰自二戰以來全球金融體系的基礎，共同促成了美元進入下跌週期的前提條件。

德銀認為，美元的牛市已走到盡頭，預示著１輪較長的熊市開始。

報告指出，自2025年初以來，美元指數表現已出現明顯轉折，從長時間的強勢逐步走向調整，主要的3個核心原因，首先是全球對美國「雙赤字」融資意願下降，當前赤字已升至GDP的4%以上，這結構性缺陷，意味著未來美元升值的支撐力減弱。

其次，美國資產持有量的見頂與逐步減少，美元的升值伴隨著美國資產（債券與股票）持有的高位，已出現逐漸減倉的跡象，國際資金對美元的需求減弱。

最後則是其他國家則更傾向於利用國內財政空間支持成長，在美國以外的其他國家，政府更願意利用其財政空間來支持經濟成長和消費。

德銀進一步指出，美國激進的關稅政策是美元面臨的主要負面催化劑，與2018-19年的貿易政策不同，目前的貿易政策伴隨著更大的不確定性，並且正在損害而非幫助美國經濟成長。

作為對美國政策的回應，其他國家正在積極採取財政寬鬆政策以刺激國內需求。特別是長期依賴出口驅動成長的歐元區，可能加大財政支持。德銀表示，德國的財政刺激就是一個例子，預計將使德國的赤字超過GDP的3%，並推動經濟成長達到2%。

德銀預計，未來幾年美元將持續走弱，對於歐元兌美元，報告預測在2025年結束時達到1.15，到2028年底將達到1.30。

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