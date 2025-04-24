元大台灣50分割議案通過 擬採4倍進行分割

元大台灣50分割議案通過。示意圖。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內規模最大ETF元大台灣50（0050）分割議案，今（24）日以贊成率94.2%通過，未來預計以4倍進行分割，並於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易、申購、借券與過戶。

0050分割議案通過後，依規定以受益人會議（4月24日）基金淨值為基準，計算回到發行價36.98元以上之最大整數分割倍數預計為4倍，未來每股淨值將除以4、投資人持有股數將乘以4，總資產價值不變。

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實際分割倍數將於5月14日正式公告，後續於6月11日至6月17日暫停交易，以6月11日淨值進行分割，6月18日恢復交易後，投資人可於證券APP查詢分割後股價及股數。

元大投信表示，0050自2003年掛牌以來已是國人長期投資、資產配置重要核心標的，在淨值反映台股市值成長而持續上漲下，適時進行分割使交易價格回歸市場習慣區間，有利更多年輕族群及小資族參與0050投資。

在調整費用率及分割議案推動下，據集保結算所、證交所統計，0050今（2025）年以來至4月18日當周投資人數增加31.3萬人、至4月23日累積淨申購1303億元，3月底定期定額戶數35.6萬，獲青睞程度領先其他ETF。

元大台灣50分割議案通過，預計採4倍進行分割。（擷取自官網）

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