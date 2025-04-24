長榮航空簽約三家「永續燃油」供應商

長榮航空今天（24日）宣布，正式宣布已與三家永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel,SAF）供應商簽約。（長榮航空提供）

〔記者吳亮儀、王憶紅／台北報導〕長榮航空今天（24日）宣布，正式宣布已與三家永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel,SAF）供應商簽約，包含美國Associated Energy Group,LLC（AEG）、日本COSMO Oil Marketing Co.,Ltd.（COSMO）以及台灣台塑石化簽訂採購合約。

長榮航空表示，這次策略性合作象徵長榮航空積極落實永續承諾，擴大永續航空燃油使用版圖並與國際與本地供應商建立長期合作關係。

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長榮航空總經理孫嘉明表示，永續發展不再是選項，而是企業責任，這次分別與AEG、COSMO及台塑石化的雙邊合作，象徵長榮航空對淨零碳排的堅定承諾。透過在全球航點積極導入永續航空燃油（SAF），不僅降低自身營運碳足跡，也期望帶動整體航空產業供應鏈的轉型與發展。

長榮航空表示，依循歐盟永續航空燃油供應政策，自今年第一季起於歐洲機場起飛的航班都添加2%的永續航空燃油，並將自第二季起攜手三大供應商，陸續於北美、日本及台灣等主要營運據點自主常態性添加永續航空燃油。

與長榮航空合作的三家供應商，其中AEG為全球知名航空燃料供應商，擁有穩定的國際物流與燃油佈局；COSMO為日本主要能源企業，致力於開發次世代能源解決方案；台塑石化則為台灣首家完成永續航空燃油自產供應的企業，展現在地供應鏈韌性。

長榮航空表示，自4月23日在民航局永續航空燃油試行計畫中，分別於BR156台北松山機場飛往首爾金浦機場的航班以及BR148高雄小港機場飛往大阪關西機場的航班，添加由台塑石化自產的永續航空燃油，展現長榮航空實踐永續承諾的決心，也證明台灣永續航空燃油供應鏈的成熟與韌性。

長榮航空表示，已執行多項節能減碳專案，包括機隊汰舊換新，引進新一代省油機型如波音787與空中巴士A350-1000，優化航線規劃以降低航班油耗與碳排放等。

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