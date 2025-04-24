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台灣企業樂觀指數 連續第2季下跌

2025/04/24 13:12

台灣企業樂觀指數，連續第2季下跌（路透） 　台灣企業樂觀指數，連續第2季下跌（路透） 　

〔記者王孟倫／台北報導〕美商鄧白氏發布2025年第2季《全球企業樂觀指數分析報告》（GBOI） 和《台灣企業樂觀指數調查》（BOI）。其中，在高關稅政策升溫、經濟成長動能放緩與地緣政治不確定性加劇的背景下，台灣BOI則由140下降至105，季減25%，同樣為連續第2季下跌。

這項調查可分為兩大部分，包括《全球企業樂觀指數分析報告》 和《台灣企業樂觀指數調查》。

其中，全球企業信心自上季大幅下降12.9%後連續第2季下滑。GBOI本季為112.9，較上季下跌1.3%；其中，83%的全球企業認為貨幣政策將對營運產生重大影響，86%的企業則擔心通脹升溫會帶來更大的破壞性。

而台灣企業普遍認為「緊縮貨幣政策」、「供應鏈中斷」和「匯率波動」是未來營運的3大關鍵風險。這凸顯了企業經營態度轉趨審慎，極需加強風險管理並調整策略以應對局勢。

台灣企業信心持續下降，內需疲弱與外部風險雙重夾擊。2025年第2季《台灣企業樂觀指數調查》顯示，台灣BOI指數降至105，較前1季下滑25%，為連續第2季下跌。企業對銷售、市場需求與投資的預期明顯轉趨保守，主因為高利率環境、主要出口市場的不穩定、以及本地消費疲弱所致。

而受到美國關稅措施及全球高科技供應鏈調整，作為台灣出口主力的ICT產業整體樂觀指數並未明顯成長，特別是銷售價格的樂觀指數更為保守，下修幅度達36.5%。

此外，根據《台灣企業樂觀指數調查》風險與轉型並存，企業需強化彈性佈局；針對報告結果，鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，「全球與台灣企業連兩季出現信心回調，顯示在高度不確定的經濟環境中，企業對風險的敏感度大幅提升。

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