美股、美債新1輪拋售大門已開？德銀給最新驚人數據

德銀警告，與歷史上5次衰退時期相比，美股與美債目前下跌幅度遠遠不夠。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普關稅政策衝擊，引發市場對美經濟衰退擔憂，美股、美債今年來出現大幅下跌，不過，德銀警告，與歷史上5次衰退時期相比，下跌幅度遠遠不夠，如美股在5次衰退期最多跌56.8%，而最少則跌19.9%，但標普今年來最大跌只18.9%，而美債的利差目前僅約397個基點，尚未達到近期衰退水平，更不用說是金融風暴經濟衰退相比。

德銀認為，從數據來看，說明市場對衰退定價不足，一旦未來幾天出現收縮性的經濟數據，如非農新增就業放緩，市場可能會迅速重新評估，為新1輪拋售打開通道。

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外媒報導，德銀在最新發布的報告中指出，儘管關稅政策引發股市下跌、信用利差擴大、殖利率曲線趨陡和油價走低等一系列反應，但各大類資產的調整幅度與歷史上的衰退時期相比，仍顯不足。

報告指出，自4月2日關稅公告宣佈以來，標普500指數已從2月中旬的高點下跌了13.9%，在4月8日的低點時最大跌幅曾達到18.9%。

然而，報告指出，與近年來的衰退相比，目前的跌幅尚不算顯著。

回顧最近的5次美國經濟衰退，標普500指數的高點修正來看，最嚴重是2007-09年時期，下跌了56.8%，其次是2000-02年跌49.1%，緊接著是2020年跌33.9%，與1980-82年跌27.1%，而修正最小的則是1990年，下跌了19.9%。

而本次跌幅尚未超過2022年因衰退擔憂引發的超25%下跌，也未及2018年末的拋售潮跌19.8%，這表明，至少目前來看，股票市場的跌幅尚未達到典型衰退期間的規模。

與股市類似，信用市場的壓力訊號，也尚未達到近期衰退的水平，這意味著如果衰退真的發生，利差仍有大幅擴大的空間。

報告顯示，美國高收益債券目前的利差約為397個基點，這一水平甚至低於非衰退情境下的峰值，例如2022年的583bps、2016年的839bps或2011年的876bps。更不用說與實際衰退時期相比，如新冠疫情期間的1100bps或全球金融危機時的1971bps，即便考慮到2001年的衰退（相對溫和），當時的高收益利差也超過了900bps。

綜合以上種種跡象，報告總結稱，目前市場尚未完全定價經濟衰退的風險。

報告表示，這主要是因為衰退是否會發生仍存在很大的不確定性，包括關稅政策是否會再延長90天，以及美國與其他國家達成貿易協議以降低關稅的可能性。事實上，在2022年，雖然並未發生衰退，但股市和信用利差市場的拋售比目前更為激進。

投資人之所以不願完全定價衰退，是因為缺乏足夠的證據表明衰退即將到來，因此，未來幾天的硬數據將是關鍵。

報告補充到，一旦出現收縮性的經濟數據，如非農新增就業放緩，市場可能會迅速重新評估，為新1輪拋售打開通道。

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