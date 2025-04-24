資策會啟動年度3大任務 聚焦AI、資安

資策會董事長黃仲銘（左起）、執行長范俊逸一起在媒體前亮相。（資策會提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕財團法人資訊工業策進會（資策會）董事長、執行長陸續異動後，近日與媒體舉辦交流活動，於去（2024）年6月18日上任的董事長黃仲銘、今（2025）年2月1日履新的執行長范俊逸，一起在媒體前亮相，公布年度3大任務主軸：驅策AI發展、建構數位生態、開展國際合作。

黃仲銘坦言，范執行長此刻接棒並不容易，尤其瞬息萬變的國際趨勢，將對國內產業環境帶來重大的考驗，但也是讓資策會優化組織、轉型升級的關鍵時機，未來將聚焦AI發展與資安治理2大核心任務，對齊國家政策脈動，推動組織資源開源節流，專注於研發與落地應用投放。

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黃仲銘指出，隨著科技快速發展，資策會自身能量不足以涵蓋百工百業，最好的策略即是蒐集市場需求，凝聚自身研發能量，開發出可行的解決方案，再與資服業者合作，讓業者進一步客製化、服務各大垂直產業，其中特別具有國際競爭力者，也可一起出海、打國際盃。

范俊逸曾任資訊安全學會理事長與電信技術中心執行長，熟稔從技術研發到產業應用的整體脈絡，他指出，資策會未來將主動開拓收入來源，除爭取政府部會計畫外，也將運用既有的轉型輔導能量，深入地方政府、國營事業及大型企業，提供數位轉型與商業模式再造服務。

為了回應數位浪潮與全球產業變革，資策會宣布擬定年度3大任務主軸：驅策AI發展、建構數位生態、開展國際合作，並明確提出「聚焦產業痛點、強化落地應用、串聯生態系統」3大核心思維，攜手產官學研共同推動百工百業轉型升級，打造具韌性與競爭力的數位國家。

在驅策AI發展方面，資策會全面推動「人工智慧島」、「大南方新矽谷」與「智慧雨林創生」計畫，聚焦餐飲、長照、製造等民生與關鍵產業場域，建構AI應用示範場景與跨域整合模式，打造台灣AI產業生態系雛型。並與國立高雄餐旅大學、長榮大學等合作，導入生成式AI教材與師資訓練，培育即戰力人才，加速區域AI化與在地落地應用。

在建構數位生態方面，資策會推動碳排資料治理串聯電子與金屬供應鏈，攜手台灣富士通建構綠色供應鏈，並佈建晶片安全合規、自駕通訊韌性網路等數位基礎建設，同時推動資安、ESG與AI主題職能護照，培養橫向技術人才與企業轉型即戰力，打造跨產業、跨領域的應用生態網絡。

國際合作面向，資策會深化與日本青森縣數位人才交流合作、參與歐盟SAFEXPLAIN計畫（SAFE AND EXPLAINABLE CRITICAL EMBEDDED SYSTEMS BASED ON AI, 歐盟倡議自主 AI 系統安全提升計畫），並取得ISO 17020資安驗證資格，協助台灣企業接軌國際標準；近期也與Google台灣展開合作對談，探索雲端與AI在地落地實證與商業模式發展潛力。

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