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韓調查確定 DeepSeek未經同意轉移用戶資料和提示內容

2025/04/24 13:03

南韓「個人資訊保護委員會（PIPC）今表示，中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）未經同意將用戶的個人資訊和用戶在AI中輸入的提示內容（prompt），傳送至中國及美國的多家企業，包括北京火山石引擎科技有限公司。（路透）南韓「個人資訊保護委員會（PIPC）今表示，中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）未經同意將用戶的個人資訊和用戶在AI中輸入的提示內容（prompt），傳送至中國及美國的多家企業，包括北京火山石引擎科技有限公司。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「個人資訊保護委員會（PIPC）今表示，中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）今年1月於南韓上架時，未經同意將用戶的個人資訊和用戶在AI中輸入的提示內容（prompt），傳送至中國及美國的多家企業，包括北京火山石引擎科技有限公司，該公司隸屬於TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」。

綜合《路透》、《韓聯社》等外媒報導，據「個人資訊保護委員會（PIPC）調查，「深度求索」自1月15日上架至2月15日暫停服務為止，這段期間將用戶個資傳送至中國3間公司、美國1間企業，該公司在轉移過程沒有取得用戶同意，也沒有在隱私權政策中披露，原本的中、英文個資政策亦缺乏資料銷毀程序、安全措施等依據韓國《隱私權法》應有的內容。

調查還發現，除了用戶裝置、網路及應用程式資訊，用戶所輸入的提示內容也被傳送至中國火山引擎。「深度求索」解釋，將資訊傳送至火山引擎的決定，是為改善使用者體驗，並於本月10日起已停止將提示內容傳送至該公司。

個人資訊保護委員會表示，已向DeepSeek發出糾正建議，要求其立即刪除已傳送至火山引擎的用戶提示內容，並建立將個人資訊傳輸至國外的法律依據。

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