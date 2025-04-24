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中油：宜蘭頭城地熱電廠拚5月底完成 後續投入測試與發電

2025/04/24 12:19

經濟部今舉辦「2025台灣國際地熱論壇」。（記者廖家寧攝）經濟部今舉辦「2025台灣國際地熱論壇」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今舉辦「2025台灣國際地熱論壇」，中油指出，中油在宜蘭頭城探鑽數口地熱井，並開始建設地面發熱設施，目標要在5月底完成地熱電廠，後續再進行測試及發電。

經濟部次長賴建信表示，台灣是仰賴能源進口的國家，有鑑於此，能源安全性與自主性也是台灣政策優先項目，也針對能源永續與減碳提出政策目標，例如綠色能源與多樣化能源組合。

賴建信續指，地熱是永續能源的重要支柱之一，台灣地質蘊藏豐富的地熱資源，擁就地熱開發面向上，頗具挑戰也極具潛力，今年將聚焦在地熱的技術提升與探勘工作。

中油董事長方振仁表示，中油期待透過這次論壇學習、交流國內外地熱領域的新技術。中油是100%政府持股的國營事業，除維護國家能源充足與安全供應的責任外，更在肩負淨零政策發展任務上是責無旁貸。

為加速達成台灣地熱資源的開發目標，中油提出三大策略，「從探勘到發電」、「從獨資到合資」，以及「先研發後市場」。地熱是乾淨能源，也具備成為基載電力（能24小時持續滿足電網系統最低基本電功率需求的電力）的特質，在淨零轉型中是一員要角。

談及中油在地熱開發的投入工作，方振仁指出，中油首先在宜蘭頭城已經鑽了數口井，並開始建設地面上的發熱設施，目標要在5月底完成地熱電廠，進行後續測試以及發電。

此外，中油也與中研院合作，就深層地熱的開發進行評估，去年10月已在宜蘭員山著手探鑽第一口深層地熱井，目標深度是4000公尺，目前已鑽到1800公尺，地質條件確實與當初預估時有所出入，但過程中所發現的參數，能讓團隊評估員山地下資源的量能與分布特性，作為未來地熱發電的重要參考。

中油未來將在其他區域進行深層地熱的研究，主要是聚集在宜蘭地區與大屯火山群地區，希望將台灣地熱資源發展至最大規模，中油也將擴大所有鑽井量能，引進國外技術、機具與人力。

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