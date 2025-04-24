晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

感受到韭菜的怒火？美媒曝「1事情」 讓川普態度大轉彎

2025/04/24 13:52

華爾街專家們認為，川普已感受到市場的壓力了。（歐新社）華爾街專家們認為，川普已感受到市場的壓力了。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕總說「不看股市」的川普總統，近日想要聯準會（Fed）主席鮑爾下台的言論，導致美股重挫。沒多久，川普突然態度大轉彎，稱「無意解僱」鮑爾及打算降低中國關稅稅率，緩解了投資者對於聯準會獨立性風險的擔憂，以及中美不斷升級的貿易戰，美國股市週三也延續連續2天的上漲態勢。

川普週二發表進一步言論表明，美國對中國祭出的145%關稅太高，預計稅率將大幅降低，也不會開除鮑爾。此番言論提振了市場的正面情緒，美股3大指數全線狂飆，道瓊週二大漲1100點、標普500指數彈升3%，那指噴出4.1%。

對於川普態度改變，多家華爾街投資機構認為，「川普終於感受到市場壓力了」。

美媒《AOL》報導，文藝復興宏觀經濟主管經濟主管杜塔（Dutta）表示，從川普對鮑爾的評論，以及他對中國的安慰性言論，都表明川普開始「關注市場」。Truist投資聯席長Keith Lerner也同意杜塔的觀點，認為川普近期的立場調整，「顯示白宮已開始注意市場動向」。

AJ Bell投資總監莫爾德（Russ Mould）表示，川普的最新言論讓市場感到樂觀，近期的混亂可能已達到頂峰，市場正在走向平靜。

Piper Sandler 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 在週三給客戶的報告中寫道：「川普的政策言論是目前推動市場的主要因素，導致市場呈現兩極反應，當有關關稅緩和的消息傳出時，股市上漲；而對政府可能採取更強硬立場的擔憂，則會使股市下跌」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財