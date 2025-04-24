感受到韭菜的怒火？美媒曝「1事情」 讓川普態度大轉彎

華爾街專家們認為，川普已感受到市場的壓力了。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕總說「不看股市」的川普總統，近日想要聯準會（Fed）主席鮑爾下台的言論，導致美股重挫。沒多久，川普突然態度大轉彎，稱「無意解僱」鮑爾及打算降低中國關稅稅率，緩解了投資者對於聯準會獨立性風險的擔憂，以及中美不斷升級的貿易戰，美國股市週三也延續連續2天的上漲態勢。

川普週二發表進一步言論表明，美國對中國祭出的145%關稅太高，預計稅率將大幅降低，也不會開除鮑爾。此番言論提振了市場的正面情緒，美股3大指數全線狂飆，道瓊週二大漲1100點、標普500指數彈升3%，那指噴出4.1%。

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對於川普態度改變，多家華爾街投資機構認為，「川普終於感受到市場壓力了」。

美媒《AOL》報導，文藝復興宏觀經濟主管經濟主管杜塔（Dutta）表示，從川普對鮑爾的評論，以及他對中國的安慰性言論，都表明川普開始「關注市場」。Truist投資聯席長Keith Lerner也同意杜塔的觀點，認為川普近期的立場調整，「顯示白宮已開始注意市場動向」。

AJ Bell投資總監莫爾德（Russ Mould）表示，川普的最新言論讓市場感到樂觀，近期的混亂可能已達到頂峰，市場正在走向平靜。

Piper Sandler 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 在週三給客戶的報告中寫道：「川普的政策言論是目前推動市場的主要因素，導致市場呈現兩極反應，當有關關稅緩和的消息傳出時，股市上漲；而對政府可能採取更強硬立場的擔憂，則會使股市下跌」。

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