Google要求部分遠距員工「每週進辦公室3天」否則恐遭解僱。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）逐漸消退，越來越多的公司正在加強對遠距工作的限制。現外媒報導，美國科技巨頭Google也跟上腳步，要求一些遠距員工每週最少進辦公室3天，以保住工作並避免成為公司更大範圍成本削減的一部分。

《CNBC》報導，Google自今年初就開始向部分美國全職員工提供自願離職計劃。根據Google內部文件指出，Google內部多個部門已通知遠距員工，他們必須每週至少3天返回辦公室工作，否則他們可能要選擇參與公司的自願離職計劃。

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對於上述報導，Google發言人門西尼（Courtenay Mencini）表示，有關遠距員工返回辦公室工作的要求是個別部門團隊主管負責決定的，公司整體上沒有相關規定。

根據Google最新公開數字顯示，截自去年年底，Google擁有18.3萬名員工，少於2年前的19萬人。

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