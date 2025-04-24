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焦點股》台積電：只高興1天？開高走低黯然翻黑

2025/04/24 11:13

台積電股價開高走低，黯然翻黑（資料照）　台積電股價開高走低，黯然翻黑（資料照）　

〔記者卓怡君／台北報導〕美股4大指數昨日同步上漲，費城半導體指數勁揚3.96%，但4大指數漲幅尾盤皆收斂，台股在經過昨日激情大漲845.71點後，今日開高走低，台積電（2330）股價開盤跳空站上月線，但遭逢月線反壓，賣壓出籠，股價由紅翻黑，拖累加權指數同步翻黑，上下震盪逾200點。

截至10:51分左右，台積電股價下跌0.69%，暫報867元，成交量逾1.95萬張，上下震幅約2.18%。

台積電今日（美國當地時間23日）舉辦2025年北美技術論壇，會中揭示其下一世代先進邏輯製程技術A14，A14製程技術計劃於2028年開始生產，截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。

A14製程技術體現台積電在其領先業界的N2製程上的重大進展，此技術旨在透過提供更快的運算和更好的能源效率來推動人工智慧（AI）轉型，其亦有望透過增進裝置端AI功能（on-board AI capabilities）來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。

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