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8年來北台灣危老案推案金額二度衰退 年減17.2％

2025/04/24 11:17

2021至2024年的4年期間，除2022年以外，有3個年度北台灣危老推案金額突破1千億元。（住展雜誌提供）2021至2024年的4年期間，除2022年以外，有3個年度北台灣危老推案金額突破1千億元。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕去年北台灣危老建案合計推案量約1082.7億元，年減約17.2%，更是「危老條例」上路8年來，第二度出現推案量衰退情形。新案市調機構分析，過去雙北市是危老熱區，但台北市可開發的精華地段老屋已經飽和，新北市又有重劃區提供大面積土地，因此雙北市危老推案量減少也直接拉低整個北台灣的危老推案量。

根據住展雜誌彙整「危老條例」上路後至2024年、每一個完整年度北台灣危老案推案量，統計的最早年度為2018年、僅有8億元，2019年約95.2億元，連續兩個年度危老推案量未破百億元，不過，2021至2024年的4年期間，除2022年以外，有3個年度推案金額突破1千億元，又以2023年最多、約1308.2億元。

而北台灣危老推案量首見衰退是出現在2022年，約762.5億元，年減幅達26.8%。

至於，2024年台北市危老推案金額約756.8億元、推案數約46個，分別較2023年減少127.4億元、以及少了13個，而新北市去年危老推案量190.1億元、推案數約15個，分別較2023年減少72億元，以及少了17個。

危老核准到推案 需要時間醞釀

住展雜誌發言人陳炳辰指出，「危老條例」時程容積獎勵將於5月歸零，但仍有規模獎勵可申請最高額外10%容獎，不過，在時程獎勵歸零前有一小波掛件照，但從核准危老，到建案規劃、甚至申請建照都需要時間醞釀，因此，並不會即時反映在目前的推案量上。

陳炳辰指出，台北市可開發素地太少，建商仍得仰賴老屋改建取得開發土地，因此，不論是危老還是都更方式，都已成為台北市建商取得麵粉的主要途徑，但現階段台北市精華地段老屋改建已逐步飽和。而新北市則仍有不少重劃區可供給大面積土地，像是五股、土城以及淡水等行政區，促使建商對舊市區危老案興致並不高。

不過，他認為，即便危老時程獎勵即將歸零，但基地規模獎勵仍在，期盼能進一步改善紙片屋、市容新舊建物紛雜的窘況。

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