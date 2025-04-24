馬來西亞從台灣爆買CPU與GPU ! 美媒揭「背後動機」

最近幾個季度，馬來西亞企業大買台灣電腦系統和零件，例如輝達H100晶片，受市場關注。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場發現，近期馬來西亞企業爆買台灣與AI智慧相關的電腦系統、包括CPU與GPU，以及輝達H100等相關零件。由於時機點正巧落在即將實施的產業關稅之前，引發市場疑問，究竟是馬來西亞正在加碼人工智慧領域還是成為中國出口管制的規避地。

美媒《Toms hardware》報導，根據台灣資訊科技廳的數據顯示，在美國政府限制向中國銷售先進CPU和GPU後不久，2023年12月台灣對馬來西亞的電腦系統出口激增。而最近幾個季度，馬來西亞再爆買台灣的AI伺服器，包括CPU與GPU；此外，還加速從台灣購買零件，其中可能包括人工智慧加速器，例如輝達H100晶片。

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根據台灣國際貿易局的數據，3月台灣對馬來西亞的電腦系統出口總額為18.7389億美元（約新台幣609.5億元），較去年同期4.0192億美元（約新台幣130.7億元）、年增366%，較2023年3月340萬美元（約新台幣1.1億元）、激增55117%。

3月台灣對馬來西亞的電腦零件出口總額為6083萬美元（約新台幣19.79億元），高於去年同期1500萬美元（約新台幣4.88億元），也高於2023年3月2704萬美元（約新台幣8.79億元）。

據報導，馬來西亞企業對台採購激增的原因，究竟是當地企業趕在美國新一輪出口管制措施生效前的搶購潮，還是這些來自台灣的電腦系統與零件經馬來西亞處理後，再運往其他地方的資料中心，目前尚無從得知。

分析師指出，在《人工智慧擴散規則》於5月15日生效之前，馬來西亞企業對人工智慧硬體的購買量加速成長，並不意外。因為中國客戶是馬來西亞雲端資料中心的主要客戶，預期中國在內的亞洲大公司可能會利用馬來西亞，作為美晶片限令的樞紐。

《Toms hardware》在美國對向中國實施先進AI GPU晶片限令後，台灣對馬來西亞的電腦系統出口開始加速。美國政府最近要求馬來西亞政府加強對向中國出口高科技產品的監管，顯示了市場懷疑輝達高階GPU正銷往中國。

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