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台積電高雄第六廠在「哪裡」?廖泰翔:尊重台積電

2025/04/24 10:47

台積電可能在高雄規劃第六廠，引起地方關注。（記者李惠洲攝）台積電可能在高雄規劃第六廠，引起地方關注。（記者李惠洲攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員林智鴻今在財經部門質詢時提問，經濟部長在立院表態支持台積電在高雄蓋第六廠，廠址會在哪裡?經發局長廖泰翔答詢強調，高雄都已做好準備，但廠址在哪須尊重台積電。

高市議員林智鴻關切台積電高雄第六廠位置?經發局長廖泰翔強調須尊重台積電。（翻攝官網）高市議員林智鴻關切台積電高雄第六廠位置?經發局長廖泰翔強調須尊重台積電。（翻攝官網）

立委賴瑞隆昨在立院質詢時，關切台積電在高雄可能不只5座晶圓廠，是否有為台積電預留第六廠空間？經濟部長郭智輝答詢表示，會支持台積電在高雄蓋第六廠，「我們所了解的，高雄能夠提供的，到第六廠為止的土地應該是可以準備」。

林智鴻今追問經發局，台積電高雄第六廠可能在哪裡?水、電是否如經濟部長說的已有準備。

廖泰翔答詢說， 高雄確實做好最完整準備，目前楠梓、橋頭的再生水廠計畫以及電力部分，都可滿足廠商需求。

他進一步提到，目前水量無虞，但也針對廠商未來可能擴充，水利局已跟水利署密切討論海水淡化廠的方向。

至於台積電高雄第六廠會在哪裡?廖泰翔說，這必須尊重台積電。

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