突向全球拋震撼彈的DeepSeek 美研究發出驚人警告

中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek橫空出世。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek橫空出世，為全球AI發展投下1顆震撼彈。外媒報導，1調查顯示，DeepSeek的突然崛起源於中國本土研究人員，而美國似乎正在失去在全球先進AI競爭所需的頂尖技術人才方面的優勢。

《華盛頓郵報》報導，美國史丹佛大學的1項針對DeepSeek成長的調查顯示，DeepSeek依靠中國人才，創建出可與西方AI模型相媲美的強大模型，對美國來說是1個「預警指標」。

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史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）高級研究員Amy Zegart與研究員Emerson Johnson在1篇共同撰寫的報告中提到：「過半DeepSeek研究人員從未離開中國去上學或工作，這代表中國通過全本土方式培養AI人才的能力日益增強。

報告指出，雖然近4分之1的DeepSeek研究人員在其職業生涯中，在美國機構中獲得了一些經驗，但大多數人回到中國AI，這有利中國生態系統的知識增加。

自今年DeepSeek推出強大的模型以來，人們對其快速崛起的懷疑情緒不斷升溫。西方AI專家對這家中國公司的低成本說法持懷疑態度，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人士指責DeepSeek竊取美國智慧財產權。

根據史丹佛大學 對200多名DeepSeek研究人員已發表的研究成果的調查認為，DeepSeek今年的崛起是由1個缺乏經驗的團隊，完全依賴他人而建立的說法，似乎是錯誤的。

中國在AI研究所需人才方面的進步，引起了全球的關注。新美國安全中心（CNAS）近日發表論文稱，美國必須「更加積極」的在電腦容量、數據、機構和人才等方面，在AI領域領先中國。

CNAS 的報告稱，通過加強移民管道，增強美國自身的AI人才基礎，可以大大確保美國的優勢。

本月早些時候，眾議院中國共產黨特別委員會，公佈對 DeepSeek的調查結果，認定這家中國公司違反美國公司的服務條款，並將美國人的數據輸送到中國。

史丹佛大學的研究人員認為，DeepSeek的研究網絡帶來了新的問題，僅靠防竊和防間諜措施是無法解決的。

史丹佛大學的調查指出： 「全球頂尖人才都有選擇。DeepSeek的人才故事表明，美國無法永遠佔據人才領先地位。」

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