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川普放棄解僱鮑爾真相曝光！只因這2人的1句話

2025/04/24 11:11

川普放棄解僱鮑爾真相曝光！美財長和商務部長警告川普此舉可能引發深遠市場動盪，和棘手的法律爭端。（路透）川普放棄解僱鮑爾真相曝光！美財長和商務部長警告川普此舉可能引發深遠市場動盪，和棘手的法律爭端。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普從重砲轟擊，要開除聯準會主席鮑爾，到改口稱從未計劃解僱，這180度轉變，主要是因為財政部長和商務部長緊急勸阻，警告川普此舉可能引發深遠市場動盪，和棘手的法律爭端。

受到川普揚言要開除鮑爾，本週美股一度重挫，隨後，川普又改口，稱他從未計劃解僱鮑爾，指責媒體散佈虛假敘事，緩和了前1天咄咄逼人的表態，導致美股反彈。

外媒報導，對於川普言論大轉彎，白宮內部人士透露，高級官員確實嚴肅討論了撤換鮑爾的法律選項，包括尋找「正當理由」解除其職務的可能性。根據《聯邦儲備法》，聯準會理事只能因「行為不當」被提前解職，這一標準被法院解釋為需存在瀆職或不當行為。

這場內部討論在本週初戛然而止，主因是財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）緊急介入，警告川普此舉可能引發深遠市場動盪，和棘手的法律爭端。

盧特尼克更指出，即使成功撤換鮑爾，聯準會其他成員仍將維持相似貨幣政策立場，難以實現川普期望的降息效果。

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