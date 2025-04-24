社群淨土沒了！Meta宣佈Threads開放廣告投放

Meta週三（23日）宣佈，旗下社群平台Threads將開放廣告投放。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕社群巨頭Meta週三（23日）表示，正在將社群平台Threads開放給全球所有符合條件的廣告商，在關稅引發品牌不確定性的情況下，Meta希望藉此創造新的收入來源。

《路透》報導，Threads是Meta公司在2023年7月推出的社群平台，旨在挑戰全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的X（前身推特），平台上線後隨即吸引大量用戶註冊。Ｍeta是全球最大的社群媒體公司之一，大部份收入來自廣告，為這家公司在人工智慧（AI）基礎設施方面的數十億美元投資提供資金，使Meta在新興生成AI領域能維持領先地位。

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然而，隨著美中貿易戰不斷升溫，對廣告收入構成了威脅，因為行銷人員在投入大量預算之前，將優先尋求穩定性。MoffettNathanson分析師週二（22日）警告，由於貿易緊張局勢升級，中國電子零售商可能減少支出，Meta的線上廣告業務今年可能面臨70億美元（約新台幣2279.9億元）的打擊。

與此同時，Threads的用戶族群正不斷成長，每月用戶已超過3.2億，以及美國潛在的TikTok禁令可能會加強Meta吸引廣告商的能力。

Meta今年稍早開始與美國、日本的部份品牌合作，嘗試在Threads平台發佈廣告，並在部份市場投放，然後再將進一步擴大到其他市場。Meta預計將在4月30日公佈第1季業績。

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