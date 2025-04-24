馬斯克腦機公司Neuralink計劃以85億美元市值 融資5億美元

馬斯克（Elon Musk）旗下腦機介面公司「Neuralink」正計劃進行一輪融資，籌集約5億美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》援引知情人士消息報導，馬斯克（Elon Musk）旗下腦機介面公司「Neuralink」正計劃以85億美元（約新台幣2765.9億元）投資前市值，籌集約5億美元（約新台幣162.7億元）的資金。

知情人士表示，Neuralink已開始與潛在投資者就融資事宜進行初步討論，目前交易條款顯示投後市值約90億美元（約新台幣2928.6億元），但具體細節仍未最終敲定，後續仍有可能會有所調整。

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對於上述報導，Neuralink尚未回覆媒體置評請求。

報導指出，除了Neuralink，近年來馬斯克旗下其他私人控股公司的市值也大幅飆升，像是太空探索公司SpaceX的市值，在去年12月透過所謂的要約收購達到約3500億美元（約新台幣11.35兆元），而人工智慧（AI）新創公司xAI最近透過與X的合併估值達到800億美元（約新台幣2.6兆元）。

馬斯克身價也因旗下公司跟著水漲船高，目前位居彭博億萬富翁指數榜首，淨資產估計達3010 億美元（約新台幣9.7兆元）。

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