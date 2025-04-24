宏達電攜美國3夥伴 推全美最大規模高齡XR治療計畫

HTC 攜手美國三大夥伴，推動全美最大規模高齡沉浸式 XR 治療計畫。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）今（24）日宣布，攜手美國電信巨擘 AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司 Mynd Immersive，以及美國最大合約復健服務提供商（第三方復健機構）Select Rehabilitation，在全美高齡照護機構社區共同推動新一代高齡沉浸式XR治療計畫，MyndXR 首階段計畫導入150間高齡照護機構 逾4.5萬名長者受惠。

HTC創辦人暨董事長王雪紅表示，高齡化是全球共同面對的挑戰，預估至2050年，全球65歲以上人口將超過16億人，而沉浸式XR治療計畫能為年長者帶來療癒與喜悅，令人深受感動。

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宏達電表示，此合作計畫在2025年第一季開始，成功擴大全美數位健康照護版圖，將沉浸式XR治療平台 MyndXR 及 VIVE XR Elite 導入超過150間高齡照護機構與社區，創下美國歷來最大規模的沉浸式 XR 高齡照護治療應用推行，預計將造福逾4.5萬名長者。

宏達電說，Mynd Immersive 是業界專注於高齡沉浸式健康照護解決方案的領導品牌，透過與 HTC、AT&T 及 Select Rehabilitation 的合作，致力推動具臨床驗證的沉浸式治療模式，積極拓展物理治療、職能治療與語言治療等創新應用範疇。

Mynd Immersive 共同創辦人暨執行長 Chris Brickler 表示，虛擬實境將顯著提升銀髮族的生活品質與健康成果，目前Mynd 已逐步成為健康照護中不可或缺的一環，無論在功能性治療、認知互動或照護人員訓練等層面，皆展現具體且持續的實質成效。

Select Rehabilitation 執行長 Anna Wolfe 表示，治療團隊現在能在沉浸式環境中，引導長者進行例如關節活動度提升、肌力與步態訓練、空間感知發展，以及日常生活活動（Activities of Daily Living ; ADLs）等療程，讓復健過程不僅有效，更富有樂趣與參與感。

目前，Mynd 團隊正以每週導入並培訓25間照護機構社區的速度穩步推展，逐步建立起沉浸式且具實證導向的高齡照護新標準。

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