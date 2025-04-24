焦點股》浩鼎：乳癌新藥臨床失敗 跌停創新低價

浩鼎乳癌新藥臨床失利，股價創歷史新低。圖為台灣浩鼎執行長王慧君。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥研發公司台灣浩鼎生技（4174）昨（23）日宣布，旗下治療三陰性乳癌（TNBC）的主動免疫抗癌新藥 Adagloxad Simolenin（OBI-822）/OBI-821三期臨床試驗，完成第二次期中分析；經由獨立醫學及統計學者所組成的資料及安全監測委員會（DSMB）建議停止試驗，等於多年來研發的乳癌新藥正式走入歷史，浩鼎今受此消息衝擊，股價跳空跌停來到42.2元，創掛牌新低價，截至9:07分，成交量約160張、跌停委賣逾5200張。

浩鼎研發此乳癌新藥已逾15年，研發基礎原來自於前中研院院長翁啟惠的醣技術，曾激勵浩鼎股價一度衝上755元，引領台灣生技業新藥研發熱潮，不過在2016年解盲失利引發喧然大波，如今走入歷史，讓投資人不勝唏噓。

請繼續往下閱讀...

不過台灣浩鼎執行長王慧君表示，浩鼎這兩年已經轉型，今後將集中資源，專注於次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發；公司有經驗豐富的團隊，目前在ADC領域已建立創新的關鍵技術平台，擁有極具潛力的產品線，並已獲得國際專業領域的肯定，浩鼎亦積極尋求早期授權與全球合作機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法