「百萬富翁稅」引爆爭議！川普反對對富人加稅：警告「具破壞性」

美國總統川普23日明確表態，反對對百萬富翁徵收更高稅率的提議，稱此舉恐導致富人出走，對國家經濟造成「具有破壞性」的影響。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）23日明確表態，反對對百萬富翁徵收更高稅率的提議，稱此舉恐導致富人出走，對國家經濟造成「具有破壞性」的影響。

綜合外媒報導，川普於週三在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時，面對媒體詢問是否支持「百萬富翁稅」提議時表示：「不，我認為這會導致許多百萬富翁離開國家。如果他們離開，我們將損失很多稅收，因為這些人是主要的稅收貢獻者。」

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川普補充指出，其他國家已因實施類似政策而流失高資產族群，暗示美國若跟進恐步上相同後塵。這番言論與日前媒體報導他在與共和黨參議員會面時，曾對提高稅收持開放態度的說法形成對比。該傳聞更引來福克斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）公開抨擊，促使川普在4月23日出面澄清立場。

川普的表態正值2017年減稅法案部分條款即將到期之際。根據現行規定，個人年收入超過60萬9351美元、或夫妻合併報稅超過73萬1201美元者，其稅率將可能從37%上調至39.6%。目前，川普政府與國會共和黨正草擬一份和解法案，力圖延長2017年的減稅政策。

儘管川普堅持不對富人加稅，但他的部分盟友，包括前白宮首席策略師班農（Steve Bannon），過去曾表態支持調高富人稅率。川普本人也曾提出以關稅取代部分所得稅，但經濟學者警告，關稅收入遠不及所得稅，且對低收入家庭造成更大負擔。

民主黨對川普的立場表示強烈不滿。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批川普和共和黨人「提高勞工階層的生活成本、剝奪醫療保障，並威脅老年人的社會福利，卻一心想為富人減稅數萬億美元」。

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新民調指出，大多數美國人對川普處理經濟的方式缺乏信心。調查也顯示，民眾普遍不認同川普施行的關稅政策，並對美國經濟前景表達憂慮。

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