法央行總裁：美國恐因貿易戰陷入衰退 全球都逃不過衝擊

法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）週三（23日）表示，全球貿易戰可能導致美國陷入衰退，所有國家都將受到影響。

《路透》報導，美國對全球大多數國家徵收了一系列關稅，雖然目前已暫緩大多數對等關稅，但仍有許多關稅仍在實施，貿易動盪的威脅也對信心、投資和生產造成壓力。

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戴加洛對大西洋理事會（Atlantic Council）表示，華府宣佈的新措施以及日益增加的不可預測性，對全球經濟構成了重大負面衝擊，但首當其衝的是美國經濟，美國甚至可能出現經濟衰退，這在3個月前是很難想像的情況。

戴加洛在演說中提到，這場衝突也會影響到歐元區，不過規模相對小得多，預計可能導致2025年GDP下跌0.25個百分點。

一些經濟學家認為，貿易戰可能會推高通膨，戴加洛則淡化這一風險，認為貿易戰的影響甚至可能降低物價。戴加洛表示，歐洲目前沒有通膨的風險，貿易戰對通膨的影響仍不確定，但整體來看可能偏向走低。

戴加洛表示，對央行獨立性、信譽的進一步攻擊，可能會加劇近幾週金融市場的混亂。美國總統川普（Donald Trump）近期多次抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），引發了聯準會可能會失去獨立性的擔憂，不過，川普本週收回了解僱鮑爾的威脅。

對此，戴加洛則指出，自己認為鮑爾確實展現出作為一名央行總裁應該有的行為和態度。

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