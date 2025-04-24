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歐盟開罰蘋果、Meta 白宮怒批是「經濟勒索」

2025/04/24 10:01

歐盟反壟斷機構週三分別對蘋果開罰5億歐元，對Meta罰2億歐元。（法新社資料照）歐盟反壟斷機構週三分別對蘋果開罰5億歐元，對Meta罰2億歐元。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟反壟斷機構週三（23日）對美國科技巨頭出手，分別對蘋果（Apple）開罰5億歐元（約新台幣185.65億元）、Meta罰2億歐元（約新台幣74.26億元），這是歐盟在抑制大型科技公司權力的新法案下首度實施制裁，恐進一步加劇歐美之間的緊張局勢。消息傳出後，白宮回應稱，歐盟的罰款是一種「新型經濟勒索」，美國不會容忍。

《路透》報導，歐盟執委會針對大型科技公司是否遵守《數位市場法》（Digital Markets Act，DMA）進行了為期1年的調查，這項法案旨在允許規模較小的競爭對手進入由大公司主導的市場。

與歐盟前任反壟斷官員維斯塔格（Margrethe Vestager）任內祭出的懲罰相比，這些罰款實際上並不算多。知情人士表示，這是因為違規行為持續時間較短，且重點是遵守規範而不是制裁，同時也希望避免華府潛在的報復。

不過，歐盟對美國2大科技巨頭的罰款仍引發美方不滿。白宮表示，美國不會容忍這種「新型經濟勒索」，並稱歐盟的《數位市場法》具有歧視性，專門針對和破壞美企、額沙創新和實施審查的境外法規，將被視為貿易壁壘和對自由公民社會的直接威脅。美國總統川普（Donald Trump）先前也揚言要對那些懲罰美國公司的國家徵收關稅。

針對歐盟的罰款，蘋果公司預計提出上訴。蘋果聲明指出，這是歐盟執委會不平等針對蘋果的另一個例子，這些決定不利於蘋果用戶的隱私和安全，不利於產品，同時迫使蘋果免費提供自身技術。

Meta也批評了歐盟的決定，Meta全球事務主管卡普蘭（Joel Kaplan）聲明表示，歐盟執委會試圖攔阻成功的美企，同時卻允許中國和歐洲企業按照不同的標準營運。這不僅僅是罰款的問題，執委會強迫公司改變商業模式，實際上是對Meta徵收數十億美元的關稅，同時要求公司提供「劣質服務」。

歐盟競爭監管機構表示，蘋果必須取消阻止應用程式開發人員引導用戶購買App Store以外，更便宜產品的技術和相關商業限制。在針對iPhone瀏覽器的另一項獨立調查中，蘋果則避免被開罰，因為蘋果做出一些改變，允許客戶輕鬆的切換到競爭對手的瀏覽器或搜尋引擎。

Meta則因2023年11月推出的「同意或付費（Consent-or-pay）」功能，違反了《數位市場法》，這項功能要求用戶同意資料提供定向廣告使用，否則就需要付費才能使用服務。Meta目前正與歐盟討論去年11月推出的新版本，以查看是否符合《數位市場法》標準。

歐盟反壟斷專員里韋拉（Teresa Ribera）表示，當局根據清晰且可以預測的規範，對這兩家公司採取了堅定但平衡的執法行動。所有在歐盟營運的公司都必須遵守法規，尊重歐洲的價值觀。

歐洲議會議員史瓦布（Andreas Schwab）則呼籲執委會繼續對Google的廣告技術業務，以及馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X進行調查。史瓦布指出，執法上不能有任何周旋餘地，因為這可能影響到整體競爭政策。

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