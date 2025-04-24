黃金突變臉大暴跌 3500美元高點紀錄如曇花一現？

黃金週三（23日）從歷史高點下滑。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週三（23日）從歷史高點下滑，美國總統川普表示他無意解雇聯準會（Fed）主席鮑爾，還說對中國關稅不必高到145%，這些言論不但安撫投資人、鼓舞風險資產，也打擊了黃金。

紐約黃金期貨下跌3.7%，至每盎司3294.10美元；黃金現貨價下跌3%，報每盎司3281.6美元，週二盤中曾觸及3500.05美元的歷史新高。

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《路透》報導，Blue Line Futures 首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說：「市場正開始走出關稅造成崩盤的陰影。我們將看到資金廣泛的從一些避險資產輪動出來，轉而追逐蘋果、特斯拉等特定股票。」整體金融市場氛圍有所改善，美元也從川普連續幾天抨擊鮑爾不降息的打擊中並反彈。

週三美國財長貝森特表示，他認為，在貿易談判能夠推進以前，美國和中國雙方都必須調降目前過高的關稅。

黃金通常被視為政治和金融不確定時期能保值的安全資產，在央行買盤、關稅戰擔憂和強勁的投資需求下，今年來大漲超過26%。

盛寶銀行大宗商品策略主管勒漢森（Ole Hansen）說：「從技術角度來看，金價突破3500美元後在此價位附近猛漲，然後走勢急劇逆轉，這在短期內增加了進一步修正的風險。」

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