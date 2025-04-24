百萬股民照過來！中鋼揭曉紀念品 「輕巧冷水瓶」預料再掀兌換潮

中鋼精心推出今年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕百萬股民看過來！中鋼（2002）正式公布股東會紀念品為「輕巧冷水瓶」，中鋼指出，兼具輕巧便攜、健康安全與環保永續的特點，為通勤、郊遊、辦公等隨身補充水分的最佳選擇，不過要成為中鋼股東拿紀念品，必須在上周前買進，因紀念品而動心的民眾已來不及。

中鋼擁有超過100萬的股民，即使近年鋼市經營環境不佳，中鋼獲利下滑，股利讓不少存股族失望，但中鋼紀念品因採用集團材料製作，加上過去黑熊傘、傘Q、不鏽鋼抗菌砧板組等實用性高，深獲好評，每年都是股民焦點，中鋼甚至有被鋼鐵耽誤的紀念品公司之稱。

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中鋼於今天上午統一對外揭曉，「輕巧冷水瓶」有「純淨健康，便於攜帶」、「輕盈堅固，簡約美學」、「友善環境，永續使用」等三大特色。

中鋼指出，輕巧冷水瓶內膽兼具無毒、耐酸鹼抗腐蝕、不殘留異味之特性，無論盛裝水、咖啡、牛奶、果汁皆可安心飲用。杯蓋配置防滲漏矽膠圈、便攜矽膠提把。瓶身配附防撞耐磨保護套。

另外，瓶身設計於輕量化及高耐用性取得完美平衡，輕巧堅固且耐酸鹼。極簡瓶身設計耐磨耐刮， 且輕巧便攜耐用可減少一次性瓶罐使用，降低環境負擔，實踐愛護地球的理念，展現中鋼對永續環保的企業承諾，從日常中實踐綠色生活。

中鋼表示，以「輕巧冷水瓶」感謝股東長期以來對中鋼的支持與愛護，並由衷希望與全體股東共同實踐健康飲水與永續環保的生活方式，攜手打造更美好的未來。

不過，想要買零股拿中鋼紀念品已經來不及，因中鋼今年股東會於6月19日舉行，要成為股會名冊上的股東與T+2等交易規定，須在股東會前的62天成為股東，推算今年4月16日是股東最後上車日。

中鋼提醒股東注意，今年股東常會委託書徵求期間為5月22日到5月28日，持股1000股以上股東可憑委託書兌領股東會紀念品一份，兌領地點詳載於開會通知書。

至於零股股東要留意，可利用臺灣集中保管結算所之「股東e票通」電子投票平台或各券商的手機APP，今年5月20日到6月16日完成電子投票作業，並於9月3日到9月5日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁「議案表決情形」頁面全頁至開會通知書上載明指定地點領取紀念品，或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

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