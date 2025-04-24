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貝森特：美中皆需下調關稅 才能啟動貿易談判

2025/04/24 09:15

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高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（23日）表示，在貿易談判能夠繼續之前，美國和中國都必須降低目前兩國之間過高的關稅，並補充，美國總統川普（Donald Trump）不會單方面削減對中國進口商品的關稅。

《路透》報導，貝森特在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）年會期間表示，全球兩大經濟體有必要緩和緊張局勢，重新平衡貿易關係。

被問到這是否代表美國對中國徵收145％關稅，以及中國對美商品徵125％的關稅將降低時，貝森特指出，自己認為必須如此，因為雙方都認同這種關稅水準無法持續。貝森特認為，在這樣的高額關稅下，相當於貿易禁運，而兩國貿易中斷對任何人都沒有好處。

貝森特提到，川普並沒有先降低關稅以緩和美中貿易戰的計劃，這與白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）稍早的發言相呼應，即美方不會單方面降低對中國的關稅。

貝森特表示，川普政府正努力透過與數十個國家的談判來恢復關稅確定性，這預計不會是一個「漫長的過程」，因為各國都希望避免4月2日所宣佈的更高額對等關稅。

貝森特也澄清先前有關美中達成協議需要2到3年時間的言論，並稱，這指的是全面重新平衡的過程，而不是單指協議談判。貝森特指出，中國現在應該將經濟轉向消費型成長，並呼籲與美國共同實現經濟轉向製造業的重新平衡。

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