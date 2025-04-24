產業遊說有效！傳川普計劃免除汽車製造商部份關稅

知情人士表示，川普正考慮免除汽車製造商部份關稅。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，在近幾週汽車產業高層的強力遊說下，美國總統川普（Donald Trump）計劃免除汽車製造商部份關稅。

《金融時報》報導，據2名知情人士透露，此舉將使汽車零件免受對中關稅，以及對鋼鐵、鋁徵收的關稅規範。不過，仍將保留川普對所有進口汽車徵收的25％關稅，以及5月將生效，針對零件單獨徵收的25％關稅。

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知情人士表示，目前的談判主要集中在如何更容易實施關稅，例如簡化汽車零件來源的規定。

儘管華府已保護汽車免受針對主要貿易夥伴徵收的對等關稅影響，但美國車廠近幾週仍在爭取進一步的豁免。這些讓步代表汽車產業取得初步勝利，同時也顯示出川普在其最激進的關稅政策上有所退縮，因為人們擔心這些政策會推高美國汽車價格、打亂供應鏈並造成失業。

汽車產業高層在過去1週也擴大批評關稅，斯泰蘭蒂斯（Stellantis）董事長艾爾坎（John Elkann）警告，川普的貿易政策將使美國和歐洲汽車產業面臨風險。另名汽車業高層則稱，已呼籲政府不要一遍又一遍的對產業徵收這些關稅，因為這確實危及產業健康。

這次的減免也是川普願意向他青睞的產業提供豁免的最新跡象。川普在4月2日解放日宣佈對幾乎所有美國貿易夥伴徵收高達50％的對等關稅，隨後暫緩執行90天，談判期間僅維持10％的基準關稅。

美國政府上週宣佈，將筆記型電腦、智慧型手機等消費型電子產品排除在對等關稅的規範內，但可能在今年內對這些進口商品徵收其他額外的關稅。

川普上週也表示，將為汽車產業提供「幫助」，先前川普也曾提出，只要企業遵守2020年美墨加貿易協定（USMCA），那些在墨西哥、加拿大製造的汽車僅需要針對車內的「非美國成份」支付25％的關稅。

川普上任後，以中國放任吩坦尼流入美國為由，對所有中國產品加徵20％的關稅。隨後，又對中國商品徵收大量對等關稅，稅率達125％。由於汽車零件不受對等關稅的約束，因此來自中國的零件目前僅需繳納20％的吩坦尼關稅，以及任何適用於鋼鐵、鋁的關稅，此外還有25％的汽車關稅。

針對報導，白宮拒絕置評。

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