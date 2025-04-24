晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Fed最新褐皮書提及關稅107次 !「點1原因」令人擔憂

2025/04/24 10:05

聯準會4月褐皮書顯示，美經濟活動幾乎沒有變化，但對關稅的擔憂使幾個地區的前景惡化。（法新社）聯準會4月褐皮書顯示，美經濟活動幾乎沒有變化，但對關稅的擔憂使幾個地區的前景惡化。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統重返白宮後，祭出大規模的關稅政策，引發全球震盪。美國聯準會（Fed）發布最新褐皮書（Beige Book），內文頻繁出現「關稅」（tariff）和「不確定性」（uncertainty） 等詞。報告顯示，與關稅有關的經濟不確定性正在增加，引發市場擔憂。

《彭博》報導，在週三發布的最新褐皮書，當中「關稅」一詞共被提到107次、是前一份報告的2倍以上，「不確定性」和同類用詞也出現了89次，多個地區的前景「大幅惡化」。

據報導，自上次報告以來，經濟活動幾乎沒有變化，但國際貿易政策的不確定性在各份報告中普遍存在。

Fed 褐皮書一年公布8次，主要是蒐集企業主、經濟學家、市場專家等各界對12個轄區經濟狀況的意見。亞特蘭大聯邦儲備銀行利用4月14日或之前收集的資訊編制了此次的褐皮書。

《彭博》指出，由於企業預期徵稅將導致投入成本上升，各地區價格均上漲。許多公司報告稱，已收到供應商的成本上漲通知，大多數企業透露，計劃把更高的成本轉移到消費者身上。根據企業報告指出，由於川普總統的貿易政策不確定性，他們增加了關稅附加費或縮短了定價期限。

就業部分，持續升高的經濟不確定性，已經開始蔓延到美國勞動力市場。據了解，已有好幾個轄區回報，「企業對聘僱採取觀望姿態，暫停或放慢人力聘用，直到經濟狀況更明朗」，此外還出現「企業準備裁員的零星回報」。

報告還顯示，消費者趕忙在關稅導致物價上漲之前採購汽車，但非汽車的支出則是呈現下滑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財