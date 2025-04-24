Fed最新褐皮書提及關稅107次 !「點1原因」令人擔憂

聯準會4月褐皮書顯示，美經濟活動幾乎沒有變化，但對關稅的擔憂使幾個地區的前景惡化。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統重返白宮後，祭出大規模的關稅政策，引發全球震盪。美國聯準會（Fed）發布最新褐皮書（Beige Book），內文頻繁出現「關稅」（tariff）和「不確定性」（uncertainty） 等詞。報告顯示，與關稅有關的經濟不確定性正在增加，引發市場擔憂。

《彭博》報導，在週三發布的最新褐皮書，當中「關稅」一詞共被提到107次、是前一份報告的2倍以上，「不確定性」和同類用詞也出現了89次，多個地區的前景「大幅惡化」。

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據報導，自上次報告以來，經濟活動幾乎沒有變化，但國際貿易政策的不確定性在各份報告中普遍存在。

Fed 褐皮書一年公布8次，主要是蒐集企業主、經濟學家、市場專家等各界對12個轄區經濟狀況的意見。亞特蘭大聯邦儲備銀行利用4月14日或之前收集的資訊編制了此次的褐皮書。

《彭博》指出，由於企業預期徵稅將導致投入成本上升，各地區價格均上漲。許多公司報告稱，已收到供應商的成本上漲通知，大多數企業透露，計劃把更高的成本轉移到消費者身上。根據企業報告指出，由於川普總統的貿易政策不確定性，他們增加了關稅附加費或縮短了定價期限。

就業部分，持續升高的經濟不確定性，已經開始蔓延到美國勞動力市場。據了解，已有好幾個轄區回報，「企業對聘僱採取觀望姿態，暫停或放慢人力聘用，直到經濟狀況更明朗」，此外還出現「企業準備裁員的零星回報」。

報告還顯示，消費者趕忙在關稅導致物價上漲之前採購汽車，但非汽車的支出則是呈現下滑。

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