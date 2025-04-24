OPEC+擬加速增產！國際油價驟跌

國際油價週三（23日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（23日）下跌，消息人士指出，OPEC+將考慮在6月加速增產，但有報導稱美國總統川普可能降低對中國的關稅，使油價跌幅收斂。

美國西德州中級原油期貨下跌1.40美元，或2.2%，收每桶62.27美元。

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布蘭特原油期貨下跌1.32美元，或1.96%，收每桶66.12美元。

在OPEC+相關消息出現前，布蘭特原油一度觸及每桶68.65美元的盤中高點，為4月4日以來最高。

3位熟悉OPEC+談判的消息人士向《路透》表示，多個OPEC+成員國將建議該組織，在6月連續第2個月加快原油增產步伐。

最近，OPEC+內部因部分成員未遵守產量配額而產生緊張。

與關稅相關的消息幫助抑制了油價跌幅。1位知情人士週三表示，美國總統川普政府正在考慮與北京展開談判的同時，降低對中國進口商品的關稅，但任何行動都不會單方面實施。

根據《華爾街日報》引述白宮官員的報導，中國商品的關稅預計將下調至50%至65%之間。

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