關稅軟化、開除鮑爾180度大轉彎！外媒揭川普「認輸」關鍵

外媒報導，造成川普態度180度大轉彎的背後，是面臨金融市場動盪、商界領袖勸阻、經濟數據警示訊號頻傳等多重壓力。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅政策和連番砲轟聯準會主席鮑爾降息，不僅要求降息，甚至揚言要開除職務，是過去幾週市場上最擔憂的2件事，然而在本週迎來轉機，外媒報導，造成川普態度180度大轉彎的背後，是面臨金融市場動盪、商界領袖勸阻、經濟數據警示訊號頻傳等多重壓力。

外媒報導，川普在美國當地時間22號表示，將會「大幅降低」對中國的高額關稅。根據《衛報》的報道，川普的言論是對美國財長貝森特22號早些時候言論的回應。貝森特表示，高關稅是不可持續的。

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不僅在關稅政策軟化，也改口稱沒打算解僱鮑爾，現在是降息的絕佳時機。

對於川普「認輸」的背後，外媒認為，主要是川普面臨金融市場動盪、商界領袖勸阻、經濟數據警示訊號頻傳等多重壓力。

據媒體週四引述知情人士消息，在與沃爾瑪、家得寶和塔吉特高層會面後的第2天，川普放棄了強硬的關稅言論。這些高層表示，進口稅可能會擾亂供應鏈，並推高商品價格。其中1位知情人士表示，川普似乎對幾週內商店貨架可能空空如也的警告產生了共鳴。

此外，當被問及總統在關稅和貿易政策方面諮詢誰時，貝森特表示，川普不斷徵求商界領袖的意見，並提到了主要零售商的來訪，及透露德國3大汽車公司週五也來訪了。

值得一提的是企業界的反應，美企CEO的悲觀情緒堪比金融危機時期，幾乎每家企業都在調降預測。另數據顯示，27%的標普500指數公司已下調2025年業績預期，僅9%的公司調高預期。

受川普關稅政策帶來的不確定性影響，美國人對經濟的展望已然惡化，調查數據顯示未來通膨預期飆升。許多分析師也對美國經濟前景持悲觀態度，華爾街分析師已迅速調整其經濟預測，高盛、摩根士丹利和摩根大通等主要投資銀行紛紛下調美國GDP成長預期，同時上調通膨預期。共識觀點認為，激進關稅政策的實施將導致美國經濟成長率至少降低0.3-0.5個百分點，同時使核心通膨率上升0.4-0.6個百分點。

不過，眾所周知川普很容易改變主意，他的姿態也可能再次轉變，目前市場熱議的1個關鍵問題是：這是真正的政策轉向，還是只是短暫的戰術調整？不管答案如何，1點已經明確：投資者需要為比預期更具波動性的2025年做好準備。

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