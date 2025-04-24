與美叫板實力增加？中國發現「1戰略礦產」

中國新發現3500萬噸戰略礦產「高純度石英」。（擷取自x平台@WhatdoIknow）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，中國新發現3500萬噸高純度石英（HPQ）礦藏，讓北京擁有強大的地緣政治和經濟武器，恐削弱美國在半導體與太陽能產業供應鏈上的戰略優勢。

據了解，HPQ的二氧化矽（SiO₂）含量超過 99.995%，且不含任何鐵、鈦或鋁的痕跡，是製造半導體、光纖、太陽能板等高科技產品的關鍵材料，極度稀少且純度要求極高。

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外媒指出，到目前為止，中國大部分HPQ都依賴進口，每年進口額約15億美元（約新台幣487.9億元），當中80%來自美國北卡羅來納州的雲杉鬆地區，其他則由挪威、巴西和印度填補了缺口。

因此，中國剛在新疆和河南發現了高純度石英大型礦床，總儲量超過3500萬噸，這使得北京能獲得足夠的原材料，從而自給自足，無須再依賴其他國家。

這對華盛頓來說，是一項壞消息，因為正當華盛頓加大力度重建國內晶片產業之際，中國透過確保自身供應，有可能削弱美國在半導體關鍵材料領域的主導地位。

專家指出，中國控制HPQ的舉動，可能會削弱美國在科技供應鏈中一個不為人知的影響力來源。因為多年來，華盛頓一直透過這種稀有礦產材料，掌控科技主導地位；現在，這種優勢可能正在逐漸消失。

分析師指出，HPQ已被中國列為戰略礦產，與稀土、鎢並列，這意味著其供應可能受政策控制。現今美國正在努力重建本土晶片供應鏈，中國此舉可能牽動中美科技競爭格局。至於歐洲也可能受到波及，因其依賴美國主導的供應鏈體系。

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