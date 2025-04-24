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黃金超狂漲勢！股神巴菲特竟然輸了

2025/04/24 10:55

近年黃金價格屢創新高。（彭博資料照）近年黃金價格屢創新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年黃金價格屢創新高，數據顯示，黃金的年化報酬率竟然超過了股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏（Berkshire Hathaway）。

綜合媒體報導，數據顯示，自2001年以來，波克夏A類股股價從約7萬美元漲至約80萬美元，累計漲幅破1000%；同一時期，黃金價格從每盎司270美元漲至每盎司3280美元，累計漲幅約1096%。

近日摩根大通預測，隨著全球貿易戰持續進行，經濟衰退的可能性上升，金價將在2026年第2季觸及每盎司4000美元的里程碑，且若需求超出其預期，則存在提前突破以上預測水準的風險。

高盛則將將2025年底的黃金價格預測升至每盎司3700美元，而在「極端情況」下，金價可能達每盎司4500美元。

美國CBS News指出，2025年迄今為止，黃金價格表現優異，在市場動盪和經濟環境不確定的時期，黃金價格今年已攀升至多個新高，這在很大程度上是由於投資者將黃金作為避險、通膨對沖工具和投資組合多元化的一種方式。

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