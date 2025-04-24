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美債還能買嗎？債券投資巨頭揭曉答案

2025/04/24 11:27

品浩（PIMCO）稱美國公債在暴跌後，開始顯得有吸引力。（法新社）品浩（PIMCO）稱美國公債在暴跌後，開始顯得有吸引力。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普的關稅政策引發市場擔憂，導致美國公債拋售之後，品浩（PIMCO）看到了美國公債的投資機會，品浩核心策略投資長米塔爾 （Mohit Mittal） 表示，市場過度關注外國投資者可能減少對美國資產配置的風險，卻忽視了美國經濟長期可能走弱的情況，有鑑於美國經濟長期放緩的可能性，目前水準的美國債券具有投資價值。

《彭博》報導，品浩的預測表明，在過去一個月「拋售美國資產」交易席捲市場，令美國公債的避險地位受到質疑後，一些投資人可能開始認為，最糟糕的時刻已經過去，美國債券市場正開始獲得一些緩解。

在川普暗示願意與中國達成貿易協議，美國長期公債殖利率週三（23日）下跌。

米塔爾說：「以5到10年期債券來看，美國公債開始變得頗具吸引力。」本月稍早，美國10年期公債殖利率在跌破4%後，隨即在幾天之內躍升逾70個基點，接近4.6%。

品浩上週將美國資產的動盪與新興市場動態相提並論，這家規模達2兆美元的債券投資巨頭警告稱，美國政策的快速變化將帶來挑戰性。

米塔爾認為，近期的波動為「我們這樣的耐心投資者」提供了增加投資的機會。他解釋，如果你從未來6個月到1年的時間範圍來看，經濟增長可能會低於當前水準。

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