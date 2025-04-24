證實送到中國後遭拒收！波音CEO親揭多架飛機下落

波音執行長奧特伯格週三（23日）證實，中國確實因為關稅問題，實際上停止接收飛機。圖為在美國工廠組裝的波音737 MAX飛機。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為反制美國對中國商品徵收145%關稅，中國日前下令國內航空公司停止接收任何波音（Boeing）飛機，同時停止向美國購買飛機相關設備和零件。波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）週三（23日）證實，中國確實因為關稅問題，實際上停止接收飛機，未來波音可能將原本預計交付給中國航空公司的部分飛機，轉交給其他航空業者。

《CNBC》報導，奧特伯格指出，數架原本已運往中國、準備在中國交付給當地航空公司的 737 Max 客機已飛回美國，一些原本為中國客戶生產的飛機，以及波音原定於今年稍晚為中國打造的飛機，可能會轉而交給其他買家。

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奧特伯格說：「市場上有不少客戶正在尋找 Max 機型，我們不會等太久，我不會讓這件事破壞我們公司的復甦。」

在此之前，波音公司公布第1季財報虧損低於市場預期，現金流出也少於分析師原先擔憂的情況，這主要歸功於截至3月31日的3個月內，其飛機交付量大幅增加。

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