傳美對中關稅擬大幅砍半 白宮回應了

白宮新聞秘書李威特23日在白宮外與記者交談。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國總統川普考慮大幅降低對中國的高關稅，部分可能降至50%至65%之間，不過川普還未做最後決定，仍充滿變數。對此白宮發言人回應表示，美國不會單方面降低對中國的關稅。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述知情人士報導，川普（Donald Trump）政府考慮大砍對中國的高關稅，部分項目稅率將減少一半，可能會從目前的145%降至50%至65%之間，以緩解與北京的緊張關係，因美中貿易戰已影響全球貿易和投資。

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綜合外媒報導，川普週三對記者表示，「我們將與中國達成公平協議」，但他沒有談及《華爾街日報》報導的具體內容。此前，他於週二也曾發表樂觀言論稱，降低關稅協議是可能的。白宮發言人德賽（Kush Desai）則回應表示，川普已清楚說明美中必須達成協議，除非消息直接來自川普總統，否則任何關於關稅的報導皆是純屬猜測。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）23日接受《福斯新聞》採訪時則說，美國不會單方面降低對中國的關稅。她強調，川普不會放棄確保全球公平貿易的決心，不會放棄中國長期以來掠奪美國的事實。「我們不會單方面降低針對中國的關稅」。總統已經明確表示，中國需要與美國達成協議。

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