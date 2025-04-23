川普對鮑爾、中國立場軟化 道瓊指數大漲逾千點

道瓊工業平均指數上漲1014點，漲幅2.4%。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，他不打算解除聯準會主席鮑爾的央行行長職務，隨後股市於週三飆升。美東時間上午9點30分，道瓊工業平均指數上漲1014點，漲幅2.4%。標普500指數上漲3%，那斯達克指數上漲3.9%。

由於川普也暗示可能降低對中國進口商品的關稅，因此股市受到提振。

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此前，川普在週二晚些時候表示，他「無意」解僱鮑爾，鮑爾的聯準會主席任期將於2026年5 月結束。這一言論對於川普來說是一種逆轉，就在周一，他還對鮑爾進行了猛烈批評，稱這位央行領導人是大輸家，並要求降低利率。就在上週，川普在一篇Truth Social貼文中表示，鮑爾的「解僱來得太慢了」。

此外，川普也暗示將對中國的關稅貿易談判姿態放緩，中國也回應願意敞開大門談判。

股市正經歷上漲行情，道瓊指數30成分股飆升逾千點，結束四連跌。標普500指數以及那斯達克指數上漲逾2%。儘管股市在盤中飆升，但近幾週來，緊張的投資人仍紛紛湧向避險資產。黃金期貨4月上漲逾8%，週二創下3509.90美元的歷史新高。

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