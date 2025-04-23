晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普對鮑爾、中國立場軟化 道瓊指數大漲逾千點

2025/04/23 21:50

道瓊工業平均指數上漲1014點，漲幅2.4%。（法新社）道瓊工業平均指數上漲1014點，漲幅2.4%。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，他不打算解除聯準會主席鮑爾的央行行長職務，隨後股市於週三飆升。美東時間上午9點30分，道瓊工業平均指數上漲1014點，漲幅2.4%。標普500指數上漲3%，那斯達克指數上漲3.9%。

由於川普也暗示可能降低對中國進口商品的關稅，因此股市受到提振。

此前，川普在週二晚些時候表示，他「無意」解僱鮑爾，鮑爾的聯準會主席任期將於2026年5 月結束。這一言論對於川普來說是一種逆轉，就在周一，他還對鮑爾進行了猛烈批評，稱這位央行領導人是大輸家，並要求降低利率。就在上週，川普在一篇Truth Social貼文中表示，鮑爾的「解僱來得太慢了」。

此外，川普也暗示將對中國的關稅貿易談判姿態放緩，中國也回應願意敞開大門談判。

股市正經歷上漲行情，道瓊指數30成分股飆升逾千點，結束四連跌。標普500指數以及那斯達克指數上漲逾2%。儘管股市在盤中飆升，但近幾週來，緊張的投資人仍紛紛湧向避險資產。黃金期貨4月上漲逾8%，週二創下3509.90美元的歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財