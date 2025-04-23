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對等關稅談判 金研院院長獻策：提升台灣產品與服務的不可替代性

2025/04/23 21:51

美國對等關稅延後90天上路，受影響的國家爭相和美國進行談判，台灣也在其列。金融研訓院院長高一誠建議，和美談判時，可由3方面著手。（彭博資料照）美國對等關稅延後90天上路，受影響的國家爭相和美國進行談判，台灣也在其列。金融研訓院院長高一誠建議，和美談判時，可由3方面著手。（彭博資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國對等關稅延後90天上路，受影響的國家爭相和美國進行談判，台灣也在其列。金融研訓院院長高一誠建議，和美談判時，可由3方面著手，包含降低對美貿易順差、增加美國對台灣的國外要素所得淨額、以及增加對美國的無償援助。

高一誠今出席台灣亞太產業分析專業協進會（APIAA）會員大會暨產業趨勢論壇，他在演講時指出，政府在跟美國川普政府談判時，應透過進口美國關鍵商品、人才、技術，來提高台灣的競爭力與國家安全；對美國增加無償援助時，可透過產品或服務的捐助，幫助美國減少因氣候變遷與毒品氾濫產生的社會問題。

高一誠分析，川普政府透過提高關稅政策，改變進口商品的相對價格，希望達成的目標包括：增加美國政府稅收以改善財政赤字並壓低長期公債殖利率、各國與其談判如何降低對美貿易順差、促使各國廠商至美國投資生產。

但他指出，提高關稅也可能出現和上述目標相反的副作用，例如：進口商品數量減少且通膨預期會拉高公債殖利率、各國若調降對美關稅其消費者仍可能選擇他國進口商品、廠商至美國投資生產須考量成本、營運、以及供應鏈等問題。

高一誠進一步表示，目前台灣政府正透過積極與美國接觸，並研擬相關產業支持方案，在降低對美貿易順差的過程中，也要確保台灣經濟穩定發展。在擬定這些應對策略時，高一誠建議將目標擴大範疇，包含降低對美貿易順差、增加美國對台灣的國外要素所得淨額、以及增加對美國的無償援助。

高一誠解釋無償援助的概念，例如疫情間台灣援助各國口罩就是在此範疇，無償幫助別國解決關鍵的問題；另外，福島地震時台灣對日本的無償援助，大幅提升日本民間對於台灣的好感度。

他指出，目前美國貧富差距太大，而在其政府縮減開支下，底層的人民其實是需要外界的幫忙。而在增加對美國的無償援助上，可透過產品或服務的捐助，幫助美國減少因氣候變遷與毒品氾濫所產生的社會問題。

他說明，調整過程必須提升台灣產品與服務的不可替代性，透過進口美國關鍵的商品、人才、與技術，來提高台灣的競爭力與國家安全。例如：引進美國關鍵人才，提升台灣高等教育水準、國防與民防戰力、以及資訊與網路安全。

高一誠也提到，對於目前美國消費者需求彈性較高的台灣產品，在調整過程中，需要將台灣製造的品質與服務有效地提升，並拓展美國以外的市場。

高一誠強調，台灣以外貿立國，我們要透過此次外部衝擊與調整過程，進口更關鍵的生產要素，以出口更具價值的產品與服務。

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