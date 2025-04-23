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LINE Bank二度增資50億元非因虧損 而是為「這理由」

2025/04/23 21:01

LINE Bank上周召開股東臨時會，通過辦理私募普通股案。（業者提供）LINE Bank上周召開股東臨時會，通過辦理私募普通股案。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀LINE Bank（連線銀行）股東台北富邦銀行，今（23）日董事會決議，將增資LINE Bank17.55億元，LINE Bank是國內3家純網銀中，第1家因累虧達資本額3分之1而辦理減增資，3年後董事會決議二度增資，原因並非虧損，而是為了衝刺貸款業務，必須提升資本適足率。

LINE Bank上周召開股東臨時會，通過辦理私募普通股案，將以私募方式發行普通股5億股，每股面額10元，辦理50億元現金增資。LINE Bank提報董事會的增資目的，是為了充實營運資金，強化財務結構以維持適當的資本適足率。

LINE Bank總經理黃以孟今日指出，LINE Bank業務成長快速，特別是為了積極拓展貸款業務，必須有足夠的資本予以支撐，股東們對於LINE Bank因業務發展的資本需求全力支持，雖仍有股東因資金運用規劃不參與增資，但50億元的增資額度很快認購額滿，考量本國、海外股東的內部作業時程，預計50億元增資款6月中到位，屆時資本額將由目前的150億元提高至200億元。

LINE Bank是國內第２家開業的純網銀，但2021年開也後僅花了1年的時間，累積虧損就直逼100億元資本額3分之1，因此在2022年4月進行減、增資，使資本額達到150億元。

根據金管會統計，截至2024年12月底為止，三家純網銀合計累積虧損75億元，但開戶數最多的LINE Bank，業務持續擴增，每月虧損持續縮小。統計至2024年12月底，LINE Bank開戶數突破200萬戶、達201萬戶，遠遠將另外２家純網銀拋開，存款餘額達689億元，放款餘額540億元，存放比達78.37%，更是3家純網銀之首。

LINE Bank去年陸續開辦了外匯、基金、銷售產險等業務，總經理黃以孟當時預估，因每月虧損幅度持續縮小，力拼在今（2025）年轉虧為盈，根據金管會統計，LINE Bank2024年累計虧損僅增加9億元、虧損幅度年減25.71％。

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