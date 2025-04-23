3月工業生產指數連13紅 Q1年增兩位數

經濟部統計處今公布3月工業生產統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布3月工業生產指數106.1，年增13.65%，3月份製造業生產指數106.89，年增14.71%，皆創歷年同月新高紀錄，同寫連13紅。統計處副處長黃偉傑分析，3月製造業生產熱絡主因是人工智慧（AI）需求熱絡不減，其次是美國總統川普關稅政策導致部分拉貨潮。

第1季工業生產指數98.3，年增11.95%，第一季製造業生產指數98.77，年增12.79%，連5季紅。統計處預估，4月製造業生產指數估落在100.24至104.24，年增14.4%至19%。

請繼續往下閱讀...

黃韋傑說明，主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求熱絡，挹注資訊電子產業生產動能續增，但部分傳統產業仍受市場競爭及需求保守影響而呈減產，抵銷部分增幅。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增25.07%，主因受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續暢旺，加 以客戶端拉貨動能增強，帶動12吋晶圓代工、構裝 IC、主機板、IC 設 計、IC／晶圓測試及 TFT-LCD 面板等產品生產成長。其中積體電路業年增29.49%，面板及其組件業因客戶拉貨動能增強，年增10.5%。

電腦電子產品及光學製品業年增21.22%，主因AI應用及雲端資料服務需求旺盛，加以手機鏡頭訂單增加與半導體產業投資動能續強，帶動伺服器、其他通訊傳播設備、行動裝置鏡頭、半導體檢測設備及零組件、交換器等生產上揚。

傳產方面，受市場需求平疲及海外同業低價競爭，及廠商產線排修影響，基本金屬業、化學材料及肥料業分別年減4.78%、3.94%；汽車及其零件業年減10.82%，主因部分車型零件短缺，加以部分汽車零件因國內外接單減少而減產；機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增7.57%。

展望未來，黃偉傑表示，關稅政策不確定性太大，確實3月有廠商反應提前拉貨情況，但目前支撐外銷動能仍是AI浪潮，尤其現處全球經濟前景混沌不明之際，能確定的是「AI應用浪潮沒有趨緩」，AI發展情勢相對明朗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法