國銀新南向今年授信目標新增758億 銀行局：已提前達標

截至今年3月底，國銀新南向授信總餘額，較去底增加最多為印度。圖為印度首都新德里（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀新南向提前達標了！金管會銀行局今天表示，根據統計，截至今年3月底，本國銀行授信總餘額較去年12月底之1兆8204億元，增加758億元，已達成本年目標之104.12%。

銀行局表示，截至今年3月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為新臺幣1兆8962億元，較去年3月底之1兆7063億元，增加1899億元。

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其中，統計顯示，本年授信總餘額目標為增加728億元，截至本年3月底，本國銀行授信總餘額較去年12月底之1兆8204億元，增加758億元，已達成本年目標之104.12%。

另外，截至今年3月底，本國銀行對新南向之授信總餘額，較去年底增加最多之前5家銀行，分別為中國信託銀行增加235億元、台新國際銀行增加98億元、台北富邦銀行增加77億元、玉山銀行增加59億元、凱基銀行增加35億元。

至於截至今年3月底，在新南向國家中國銀放款增加前4大地區分別是哪裡？放款增額各為多少？

銀行局也提供資料指出，截至今年3月底，國銀新南向授信總餘額，較去底增加最多之前4個國家，分別為印度349億元、新加坡240億元、澳大利亞119億元及越南112億元。

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