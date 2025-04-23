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缺電啟動大林5號備用燃氣機組？ 經部：正常供電調度

2025/04/23 20:03

經濟部指出，光電價格從2010年每度11.76元，下降至2025年每度4.49元，下降幅度約6成。（資料照）經濟部指出，光電價格從2010年每度11.76元，下降至2025年每度4.49元，下降幅度約6成。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電昨（22）日啟動大林5號緊急備用燃氣機組，外界質疑有能源不穩之虞。對此，經濟部能源署表示，考量昨天氣溫偏高，加上21日晚間興達3號機故障，為促進供電系統穩定，因此決定啟動大林5號緊急備用燃氣機組，屬正常穩定供電調度。

針對緊急機組使用，經濟部說明，考量極端氣候頻繁、水情變化劇烈，自2023年起，在法規條件許可下，將尚未拆除的除役機組規劃轉為緊急備用電力設施。

針對政論指出我國光電收購價格偏高，經濟部回應，我國參考國際再生能源推動做法，導入再生能源躉購費率制度（FIT）鼓勵設置，並由經濟、會計、工程等相關專家學者組成再生能源躉購費率審定會，嚴謹檢視各項再生能源成本資料，近年光電躉購費率已大幅下降，從2010年每度11.76元，下降至2025年每度4.49元，下降幅度約6成。且我國再生能源也逐漸由躉購走向企業購電（CPPA），對台電電價成本影響有限。

未來電力需求評估上，經濟部說明，每年盤點中長期電力供需，包括近年資料中心及AI新興產業技術發展、電子大廠未來設廠新增用電需求，及運具電動化政策目標等，逐年進行盤點分析對電力需求的影響，相關評估細緻嚴謹。以去年7月發布電力供需報告為例，預估2024年至2028年用電成長率預估值約2.5%，對照2024年實際用電成長為2.5%，與該預估值相近。

經濟部最後強調，針對綠能犯罪已與法務部、農業部、內政部建立「光電大型案件管控平臺」，合作推進行政程序，落實程序透明化，並且與法務部成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，如果收到業者遭受不法勢力介入的情資，將通報法務部查辦，杜絕不法勢力介入。

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