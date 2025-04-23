美國最富有「19個家庭」1年創造32兆元 超過瑞士經濟價值

2024年，美國最富有的19個家庭就創造1兆美元（台幣32兆元）的財富，超過了瑞士整個經濟的價值。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新數據顯示，2024年，光是美國最富有的19個家庭就創造了1兆美元（台幣32兆元）的財富，超過了瑞士整個經濟的價值。

根據加州大學柏克萊分校和巴黎經濟學院的經濟學家加布里埃爾·祖克曼（Gabriel Zucman ） 的分析，到2024年底，0.00001%的美國家庭（有19個家庭）所占美國家庭總財富份額將躍升至1.8%，祖克曼表示，這是有史以​​來最大的一年增幅。

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根據祖克曼採用的衡量標準，即從家庭財富估算中減去家電等大件物品的價值，以及無資金支持的退休金，到2024年底，美國家庭財富總額約為148兆美元。

華爾街日報報導，祖克曼對美國最富有的0.00001%人群進行了研究，這些人群每戶的資產至少為450億美元，其中包括馬斯克、貝佐斯、扎克伯格、比爾蓋茨、巴菲特和私募股權投資者史蒂芬·施瓦茨曼。其他研究人員將擁有如此巨額財富的人稱為「超級億萬富翁」。其他的超級富有家庭名單，報導中並未詳列出來。

隨著美國經濟的成長，自1990年第3季以來，所有群體的平均淨資產都有所上升。美國最富有人群的財富成長速度，遠遠超過美國所有其他財富群體的財富成長速度。

富人的財富成長造就了全球新的億萬富翁，尤其是在美國。根據世界不平等資料庫，截至2023年，美國最富有的1% 的人擁有美國家庭總財富的34.8%。相比之下，英國最富有的1%的人擁有該國總財富的​21.3%。在法國，最富有的1%的人佔有27.2%的財富，在德國，這一比例為27.6%。

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