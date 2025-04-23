不是科技業！2025年全球最賺錢「10大產業」排名曝

市場研究公司IBISWorldT預測，2025年全球營收最高的10大產業。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年全球產業版圖持續重塑，哪些行業依然穩居收入之冠？市場研究公司IBISWorldT預測，2025年全球營收最高的10大產業，專家分析涵蓋70多個全球行業的資料庫。名單中不乏醫療保健、能源與金融等傳統巨頭，也有新興科技力量強勢崛起。這份榜單不僅揭示了全球經濟的發展重心，也反映出接下來企業獲利模式的轉變與未來投資方向。

1.人壽與健康保險業者，2025年預估營收5兆5319億美元。根據IBISWorld報告，儘管全球對保險產品的需求不斷增長，但截至2023年的五年間，該行業規模卻有所下降。人壽與健康保險業是金融業中至關重要的一環，為下游消費者提供基本的風險管理服務，並持有龐大的資產。該產業的營運者負責協助個人應對眼前或長期的疾病、傷害與死亡相關費用，透過風險集合分擔潛在損失。隨著全球人口老化，這類保險的重要性愈加凸顯。

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2.汽車銷售，2025年預估營收4兆3575億美元。儘管北美和歐洲等成熟經濟體的需求放緩，但金磚國家（BRICS）和東南亞國家協會（ASEAN）等發展中經濟體的強勁需求增長，推動了全球汽車經銷商的收入。發達經濟體主要注重高配車輛的銷售，而新興市場則主要注重總體銷量。

3.商業不動產業，2025年預估營收4兆3298億美元。商業不動產業是世界經濟領域中的巨頭之一，過去五年，產業呈現下滑趨勢，主要受到疫情衝擊與投資信心減弱影響。不過隨著經濟逐步復甦，2023年營收回升1.6%，該行業正顯示出復甦的跡象，預計收入將有所增長。

至於第4名到第10名及其2025年預估營收，依序為退休基金行業（4兆2969億美元）；石油與天然氣勘探與開採（4兆2338億美元）；汽車製造（2兆8761億美元）；直營一般保險業者（2兆8585億美元）；汽車零件與配件製造（2兆7212億美元）；無線電信業者（2兆73億美元）；工程技術服務（1兆9844億美元）。

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