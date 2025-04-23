晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

夏普完全處分旗下半導體廠 34億元賣給鴻海

2025/04/23 19:19

夏普會長劉揚偉定調公司朝向輕資產的方向加以發展品牌事業，將逐漸淡出零組件代工業務。（路透檔案照）夏普會長劉揚偉定調公司朝向輕資產的方向加以發展品牌事業，將逐漸淡出零組件代工業務。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續強化集團半導體版圖佈局，日本夏普今日將旗下夏普福山雷射（Sharp Fukuyama Laser, SFL） 100%股權以150億日圓（約新台幣34.4億元）售予鴻海子公司鴻元國際投資，逐年朝向會長劉揚偉制定的輕資產經營模式邁步前進。

鴻海表示，夏普福山雷射股權共計有1200股，經董事會考量業務拓展需要同意購買、併入集團，依市場行情議價之後，決定此次交易的每單位股權價格為1291萬6667元（約新台幣295萬5971元），總金額合計為155億日圓。

日本夏普（Sharp）去年12月將子公司SSTC所持有的相機模組事業「SSTEC」轉讓給鴻海（2317）。對此，鴻海董事長劉揚偉當時說，夏普幾乎快要淡出零組件生意，現在的營運核心在於強化發展品牌，當時他也提到，夏普還會進一步針對既有的半導體、面板相關生產事業展開處分或轉讓。

夏普看好今日公告的交易案有助於夏普福山雷射開闢新的成長賽道，轉型聚焦高附加價值產品，對於母公司而言也符合中長期的發展方向。後續將不斷致力於盡快確立「強大的品牌企業SHARP」作為未來營運目標，推動以品牌業務為核心的業務轉型路線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財