夏普完全處分旗下半導體廠 34億元賣給鴻海

夏普會長劉揚偉定調公司朝向輕資產的方向加以發展品牌事業，將逐漸淡出零組件代工業務。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續強化集團半導體版圖佈局，日本夏普今日將旗下夏普福山雷射（Sharp Fukuyama Laser, SFL） 100%股權以150億日圓（約新台幣34.4億元）售予鴻海子公司鴻元國際投資，逐年朝向會長劉揚偉制定的輕資產經營模式邁步前進。

鴻海表示，夏普福山雷射股權共計有1200股，經董事會考量業務拓展需要同意購買、併入集團，依市場行情議價之後，決定此次交易的每單位股權價格為1291萬6667元（約新台幣295萬5971元），總金額合計為155億日圓。

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日本夏普（Sharp）去年12月將子公司SSTC所持有的相機模組事業「SSTEC」轉讓給鴻海（2317）。對此，鴻海董事長劉揚偉當時說，夏普幾乎快要淡出零組件生意，現在的營運核心在於強化發展品牌，當時他也提到，夏普還會進一步針對既有的半導體、面板相關生產事業展開處分或轉讓。

夏普看好今日公告的交易案有助於夏普福山雷射開闢新的成長賽道，轉型聚焦高附加價值產品，對於母公司而言也符合中長期的發展方向。後續將不斷致力於盡快確立「強大的品牌企業SHARP」作為未來營運目標，推動以品牌業務為核心的業務轉型路線。

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