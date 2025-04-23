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北富銀將現增LINE Bank 17.55億 持股比達29.16％

2025/04/23 19:08

台北富邦銀行今（23日）經董事會決議通過，將參與連線銀行（LINE Bank）的現金增資案，認購金額不超過17.55億元，北富銀於LINE Bank持股比例將由原先27.18%提升至29.16%。（資料照）台北富邦銀行今（23日）經董事會決議通過，將參與連線銀行（LINE Bank）的現金增資案，認購金額不超過17.55億元，北富銀於LINE Bank持股比例將由原先27.18%提升至29.16%。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行今（23日）經董事會決議通過，將參與連線銀行（LINE Bank）的現金增資案，認購金額不超過17.55億元；後續擬向主管機關申請，待審核通過後，北富銀於LINE Bank持股比例將由原先27.18%提升至29.16%。

LINE Bank自2021年4月22日開業以來，帳戶數與存放款餘額持續攀升，至2024年12月底數位帳戶數已達201萬戶，存款餘額為689億元，放款餘額為540億元，存放款比達78.37%，穩居3家純網銀之首。

依據LINE Bank內部統計，其主要客群為數位原住民世代，平均年齡為34.9歲，其中39歲以下用戶占比高達70%，尤以18至29歲年齡層最多，占比達36%，滲透率更達台灣同齡人口的25%。

LINE Bank本次增資總金額為50億元，資金將用於健全銀行資本結構、提升資本適足率及擴大資產規模，以強化企業競爭力。

北富銀表示，純網銀雖仍處於初期營運階段，但隨著數位科技驅動創新發展，純網銀的成長潛力與社會影響力愈加顯著。本次增資除延續既有策略方向外，更表達北富銀對金融科技創新與普惠金融發展的支持，盼能透過持續挹注資源，協助純網銀穩健成長，加速建構全民數位金融生態圈，強化台灣金融服務的整體競爭力與附加價值。

北富銀指出，LINE Bank在主管機關政策與相關法規開放等趨勢引領下，積極拓展業務版圖，從存款、信用貸款擴展至外匯、信託、基金銷售、保險代理與網路投保等業務，目前已與富邦金控旗下富邦證券、富邦產險、富邦投信等子公司攜手推出多項創新合作。

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