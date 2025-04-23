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浩鼎乳癌新藥確定停止後續臨床試驗 將專注ADC藥物開發

2025/04/23 19:05

浩鼎今宣布完成乳癌新藥的第二次期中分析，專家建議停止後續臨床試驗。圖為台灣浩鼎執行長王慧君。（資料照）浩鼎今宣布完成乳癌新藥的第二次期中分析，專家建議停止後續臨床試驗。圖為台灣浩鼎執行長王慧君。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎生技（4174）今（23）日宣布，旗下治療三陰性乳癌（TNBC）的主動免疫抗癌新藥 Adagloxad Simolenin（OBI-822）/OBI-821三期臨床試驗，完成第二次期中分析；經由獨立醫學及統計學者所組成的資料及安全監測委員會（DSMB）建議停止試驗，公司經審慎評估後，決議中止試驗，將資源聚焦於次世代抗體藥物複合體（ADCs）開發。

浩鼎指出，Adagloxad Simolenin （OBI-822） /OBI-821三期臨床試驗是以三陰性乳癌早期患者手術後、Globo H呈陽性的高風險族群為收案對象；臨床試驗設計進行兩次期中分析，由DSMB根據分析數據，推估本試驗最終的成功機率。第一次期中分析已於2024年初完成，DSMB建議試驗應持續進行。由於本試驗已達第二次期中分析標準，即解盲條件187件主要評估指標事件中的113件，DSMB今日開會討論後，做出中止試驗建議。

浩鼎內部經審慎分析、推演及評估，並綜合多位專家意見後，決意停止該試驗。浩鼎依據臨床試驗計畫書，仍將在停止收案後，持續提供試驗病人應有照護，並依據相關法規與《藥品優良臨床試驗作業準則》（GCP）處理試驗藥品後續事宜。

台灣浩鼎執行長王慧君表示，浩鼎這兩年已經轉型，今後將集中資源，專注於次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發；公司有經驗豐富的團隊，目前在ADC領域已建立創新的關鍵技術平台，擁有極具潛力的產品線，並已獲得國際專業領域的肯定，浩鼎亦積極尋求早期授權與全球合作機會。

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