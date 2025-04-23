關稅衝擊中國出口商 中小企業生死存亡業者曝慘況

有中國陶瓷出口商的訂單因關稅上漲而取消，其過去7成的銷售來自美國。（示意圖，法新社）

〔財經新聞／綜合報導〕外媒《巴隆周刊》（Barron's）報導，隨著美中關稅戰陷入膠著，許多中國中小型出口商面臨嚴峻挑戰。有陶瓷出口商的訂單因關稅上漲而取消，其過去7成的銷售來自美國，報導指出，這場貿易戰的長期影響正撼動中國中小出口企業的生存基礎。專家警告，關稅若持續過久，將導致更多中小企業倒閉或永久退出美國市場。

報導提及，在中國南方城市佛山的一間倉庫裡，一名陶瓷出口商、「和陶工坊」的創辦人劉文怡（Liu Wenyi，音譯）看著工人將陶瓷茶壺封箱打包，這批貨卻沒有買家。來自加州的訂單上週被取消了，美國新一輪關稅讓她的產品總稅率突破150%。

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劉文怡說「就像門突然砰地關上了」，過去7成商品都出口到美國。她說「我們努力維持對美國客戶的價格不變，但利潤已經沒了，我們正在流血。」劉文怡只是眾多中國中小出口商之一，正感受到川普政府新一波強硬關稅政策的壓力。這些政策針對各類中國商品，意圖削減貿易逆差並降低對中國製造的依賴。而在中國本地，代價卻落到了像劉文怡這樣的企業主身上。

報導指出，他們如今只能在3個艱難選項中做抉擇：吸收成本上升、調整供應鏈，或乾脆退出美國市場。對中小企業來說，利潤原本就微薄，漲價會失去客戶，但自行吸收關稅，又等於自掏腰包。

另外，來自寧波的電動工具製造商總經理表示「我們過去還有12%的利潤，現在全沒了」、「一把無線電鑽，光是關稅就增加8到10美元。我們無法全轉嫁給零售商，否則他們會直接放棄合作。」

該公司已裁員15%，並暫停了擴建產線的計畫。他說「我們本以為疫情後正在復甦，結果又面對這場我們無法控制的貿易戰。」為了清庫存，該公司開始對國內買家打折出售，但這不是長久之計，因為中國製造業一向依賴出口，而房市低迷也影響了消費力。

許多中國電商平台也看到一波「國貨熱」，企業將滯銷出口品重新包裝為「外銷等級」商品，吸引愛中國貨的消費者。中國家居品牌Reframe Living創辦人表示中國消費者不一定會買300美元的美式空氣清淨機，「那是為洛杉磯的高級公寓設計的，不是為武漢的三樓老房子。」為了應對關稅衝擊，他正考慮把最終組裝環節搬到印尼。

報導指出，目前，中國大多數中小出口商都還在觀望下一步局勢，這波貿易緊張是短期對抗還是長期常態仍是未知數，但不確定性已經帶來損害，像是融資更困難、計畫週期更短、信心更脆弱。

專家警告，關稅若持續過久，將導致更多中小企業倒閉或永久退出美國市場。有些可能轉移產能至海外，但對許多企業而言，他們在中國的基礎設施與員工投入太深，不容易撤離。

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